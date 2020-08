Tout comme la première page d’un roman, les 10 minutes d’ouverture d’une série ou d’un épisode se comportent comme une porte. S’il est exécuté avec succès, les téléspectateurs voudront passer par cette entrée, pas seulement la traverser. Ces 600 secondes doivent non seulement saisir le spectateur, mais aussi donner le ton de la pièce entière. Cette année, 18 éditeurs sont nominés dans la catégorie édition de programmes non fictifs pour six projets documentaires uniques. Mais chacun convient que, qu’il s’agisse d’un one-off ou d’une série, ces 10 premières minutes sont cruciales.

Usine américaine

(Netflix)

L’éditeur Lindsay Utz a extrait des images de 2008 pour l’ouverture du documentaire sur la société chinoise Fuyao rouvrant une usine dans l’Ohio. «Bien sûr, nous devrions ouvrir dans le passé pour donner le contexte du public», dit-elle. À partir de là, une séquence titre a été lancée qui a servi à résumer ce que le documentaire couvrirait, puis quelques scènes qui passent d’une présentation de travail sombre à un regard plus léger sur la culture américaine. «Il était vraiment important d’introduire cet humour au début pour attirer le public, lui donner la permission de rire et lui faire savoir que ce film n’allait pas seulement explorer des thèmes difficiles de la mondialisation, mais aussi être un choc culturel divertissant, » elle dit.

Apollo 11

.

Une longue photo d’objectif d’un transporteur sur chenilles de 6,6 millions de livres transportant lentement et méthodiquement le Saturn V vers une rampe de lancement est l’image d’ouverture du document sur la mission lunaire de la NASA en 1969. Fabriquées à partir d’images inédites de 65 mm de la NASA et de plus de 11 000 heures d’enregistrements audio non catalogués, par le réalisateur-rédacteur Todd Douglas Miller, les premières minutes ont immergé les téléspectateurs. «Je voulais que le public se sente là, debout au coin de la route et regardant ce robot.» Miller s’est appuyé sur les mathématiques et la musique au lieu de la narration et des interviews pour cette immersion: «Mon compositeur de musique a créé pour moi une piste de guidage qui ne comporte généralement que quatre accords en 3: 4, 4: 4. Cela a aidé à créer un sentiment subconscient que tout est rythmé.

Histoire de Beastie Boys

(Apple TV Plus)

Monter ensemble la version cinématographique des mémoires du spectacle de scène des Beastie Boys 2019 était une «combinaison étrange d’un live [concert] montage, un montage narratif et un montage documentaire », explique le rédacteur en chef Jeff Buchanan. Avec l’aide de l’éditeur Zoe Schack, le début a été mis en place avec des images d’archives du trio rappant «Paul Revere». « » Voici une petite histoire que je dois raconter « , c’est juste la réplique parfaite pour l’ouverture d’un film, » dit Buchanan. Il passe ensuite à divers membres du public de l’émission en direct décrivant chaque membre du groupe. «Le problème du film était que nous ne voulions jamais dire quel type de personnes [the Beastie Boys] étaient. Alors [having the audience say it] était un excellent moyen d’amener les téléspectateurs à la maison au courant de leur personnalité.

La dernière dance

(ESPN)

L’accessibilité était le mot clé lors de l’édition de la séquence d’ouverture des 10 parties sur la saison 1997-’98 des Chicago Bulls. «Nous voulions orienter le spectateur, de sorte que peu importe qui vous êtes – fan de sport ou non – lorsque vous regardez en plein air, vous ne comprenez pas seulement [Michael] La trajectoire de Jordan, mais aussi ce que la série est et se prépare à faire », explique le rédacteur en chef Chad Beck. À la septième minute, Jordan ainsi que Scottie Pippen, Dennis Rodman et Phil Jackson ont tous été présentés. Il est également clair que les Bulls avaient remporté cinq championnats en sept ans et acquis une renommée mondiale. «Nous racontions l’histoire de cette saison, tout en racontant également l’histoire des Bulls», dit Beck.

McMillion $

(HBO)

Chaque épisode de la série documentaire en six parties sur le scandale de tricherie du monopole McDonald’s devait avoir son propre «crochet émotionnel», explique la rédactrice en chef Jody McVeigh-Schultz. Nominé pour le troisième épisode, l’équipe de McVeigh-Schultz a créé une ouverture froide avec une femme de la mafia fumant à la chaîne parlant de l’affaire, suivie de la séquence du titre. Après cela, les téléspectateurs sont présentés au cas de Gloria Brown, lauréate d’un million de dollars. «Nous n’avons jamais répondu à un cliffhanger dans les 10 premières minutes du prochain épisode», dit McVeigh-Schultz. «C’était comme: ‘Écoutez. Nous savons que vous revenez chercher la réponse au cliffhanger du dernier épisode, mais voici le moment de vous toucher avec le cœur émotionnel de la série. « »

Tiger King: meurtre, chaos et folie

(Netflix)

Les 10 premières minutes de l’épisode 2 des huit parties sur les propriétaires de gros chats sont sans doute les plus choquantes. Un appel au 911 peut être entendu pendant que Joe Exotic panse étroitement le bras sectionné d’un employé du zoo. Puis Exotic informe les clients qu’un tigre a mordu le bras d’un membre du personnel et il peut leur offrir un remboursement ou un chèque de pluie. «Les battements de l’histoire de la série sont assez rares», déclare le rédacteur en chef Doug Abel. «Nous avons donc fait preuve de créativité pour créer des tangentes divertissantes. L’épisode 2 a été appelé en interne l’épisode « culte » où vous en apprenez davantage sur cet aspect des chats. Alors pour entendre parler d’une personne dont [arm] est mordu, puis retourne au travail une semaine plus tard, cela a été une bonne introduction à cette idée.

