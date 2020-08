TikTok a un message pour Donald Trump: à bientôt.

La société d’applications vidéo de courte durée, actuellement détenue par le géant chinois de l’internet, ByteDance, a confirmé qu’elle prévoyait de déposer une plainte contre le décret du 6 août du président américain Trump qui interdirait effectivement TikTok à moins qu’il ne soit vendu à un acheteur américain. TikTok prévoit de poursuivre l’administration en justice la semaine prochaine.

Les actions de Trump contre TikTok s’inscrivent dans un contexte de tensions commerciales croissantes du gouvernement américain avec la Chine. Dans l’ordonnance du début du mois, le président a allégué que TikTok «continue de menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des États-Unis» sur la base de la possibilité que les autorités chinoises pourraient forcer TikTok à divulguer les données des utilisateurs.

Dans un communiqué publié samedi, TikTok a déclaré: «Même si nous sommes fortement en désaccord avec le [Trump] préoccupations de l’administration, depuis près d’un an nous cherchons à nous engager de bonne foi pour apporter une solution constructive. Ce que nous avons rencontré à la place, c’est un manque de procédure régulière car l’administration n’a prêté aucune attention aux faits et a essayé de s’insérer dans les négociations entre entreprises privées.

TikTok a ajouté: «Pour garantir que l’état de droit prévaut et que notre entreprise et nos utilisateurs sont traités équitablement, nous n’avons d’autre choix que de contester le décret par le biais du système judiciaire.» TikTok a déclaré qu’il n’avait jamais fourni de données sur les utilisateurs américains au gouvernement chinois et qu’il refuserait de le faire si on le lui demandait.

L’ordonnance de Trump interdit toute entreprise traitant avec TikTok par toute entité (ou impliquant toute propriété) soumise à la juridiction américaine avant le 20 septembre. Le président a émis une ordonnance similaire visant WeChat de Tencent.

Dans un décret exécutif distinct publié le 14 août, Trump a fixé un délai de 90 jours à ByteDance, basé à Pékin, pour céder les actifs américains de TikTok. Cet ordre, également enraciné dans des revendications de protection des intérêts de sécurité nationale des États-Unis, force officiellement le dénouement de l’acquisition de Muiscal.ly par ByteDance en 2017, que ByteDance a migré vers TikTok l’année suivante.

Les plans de TikTok pour monter une contestation judiciaire de l’interdiction de Trump ont été signalés pour la première fois par ..

On ne sait pas comment le combat juridique avec Trump pourrait affecter les pourparlers de fusion et d’acquisition de TikTok. Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a confirmé qu’il était en pourparlers pour acheter TikTok. Parmi les autres acheteurs américains qui auraient encerclé TikTok, citons Twitter et le géant du logiciel Oracle, dirigé par le président Larry Ellison, qui dans le passé a exprimé son soutien personnel à Trump.

Dans des commentaires récents, Trump a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le gouvernement américain méritait une réduction du produit de toute vente de TikTok. Cependant, les experts disent qu’il n’y a pas de précédent juridique pour cela. TikTok a été évalué à environ 50 milliards de dollars par un groupe d’investisseurs ByteDance basés aux États-Unis, a rapporté ..

TikTok, qui prétend avoir plus de 100 millions d’utilisateurs américains, est dirigé par le PDG Kevin Mayer, un ancien dirigeant de Disney.