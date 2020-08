TikTok lance son premier concours de films Obtenez les détails! | Instagram

TikTok a quelque chose d’incroyable pour toutes ces personnes qui ne se détachent pas de l’application, depuis qu’elle a lancé sa première concours de films et à la recherche de nouveaux talents en Amérique latine avec Cinépolis.

La plateforme TikTok a décidé de partir à la recherche de nouveaux utilisateurs pour montrer leur talent d’acteur et c’est pourquoi elle a créé le concours « Film TikTok« .

Ce Festival C’est une collaboration avec Cinépolis et récompensera les grands cinéastes du futur, ce qu’ils ont indiqué dans un communiqué.

Cinepolis et Film TikTok a lancé l’appel pour tous ceux qui veulent concourir et qui vivent au Mexique, en Colombie, au Chili, en Argentine et au Pérou, il y aura trois catégories qui exploreront différentes intrigues de films et une section spéciale.

Récompenses

Les premières places de chaque catégorie recevront un peu plus de 26 mille pesos pendant un an, en plus des billets de cinéma et les vidéos gagnantes apparaîtront sur la plateforme Cinépolis Klic, les seconds gagnants prendront 18700 pesos et le troisième 11 000 pesos.

La récompense la plus importante est que nous avons fait alliance avec Cinépolis pour que les lauréats de chaque catégorie puissent avoir du contenu en streaming sur la plateforme Cinépolis Click. «

Règles

Les participants doivent publier leurs vidéos du 17 au 28 août sur leur compte TikTok.

Elles doivent durer 60 secondes et être au format vertical, il n’y a pas de limite sur le nombre de vidéos publiées, mais une seule sera celle qui pourra atteindre la finale.

Toutes les vidéos publiées doivent avoir le hashtag #TikTokFilm et le label selon la catégorie de choix: #FilmTokFiccion; #FilmTokDocumental #FilmTokMusical.

Les enregistrements qui participent à la catégorie spéciale appelée # TeExtrañoCinepolis devraient parler des expériences et de ce qui vous manque le plus dans le fait d’aller au cinéma.

Le gagnant de ce genre spécial gagnera 15 400 pesos en guise de prix.

«Tout est né de voir ce que les gens créaient. Nous avons toujours misé sur la créativité, sur les incitations à continuer à innover et à découvrir de nouveaux talents, c’est donc à partir de là que cette idée de créer un festival latino-américain de spots d’un minute à l’intérieur de la plate-forme « .

L’idée est que les gens aient l’opportunité d’explorer la partie créative, un peu comme la partie narrative, au sein de la plateforme et qu’ils puissent enfin développer différents contenus », a déclaré Andry Vilchis, directeur du Business Developer chez TikTok.

Et c’est qu’Andry assure que la croissance qui a eu TIC Tac Au cours de la dernière année, l’entreprise a été enthousiasmée car de nombreuses personnes ont généré du matériel de haute qualité avec les ressources que la plate-forme leur donne, c’est pourquoi elles ont décidé de lancer ce concours pour identifier de nouveaux talents et être en mesure de voir jusqu’où la créativité de les personnes.

C’est un projet qui nous excite vraiment beaucoup, les gens ont créé des choses incroyables, nous sommes très surpris chaque fois que nous lançons quelque chose, les gens nous retournent avec la partie créative, avec les ressources que nous leur donnons, les audios, les effets, nous sommes donc très enthousiastes à ce sujet », a-t-il ajouté.

En outre, Andry a indiqué que même si c’est la première fois que ce FestivalL’idée est que cela se fasse année après année, comme une recherche constante de talents qui promeut de nouvelles choses.

Nous recherchons une nouvelle façon de donner une exposition à de nouveaux talents, même si au sein de TikTok nous disposons de différentes ressources pour être en mesure de rendre leur impact beaucoup plus grand, ayant la possibilité d’exposer leur contenu sur une plateforme de streaming telle que Cinépolis Click peut être un point de reconnaissance important pour les nouveaux créateurs. «

Il ne fait aucun doute que de la pandémie TIC Tac a connu une croissance énorme en raison de la mise en quarantaine et la plate-forme a maintenant plusieurs plans pour poursuivre son expansion pendant le reste de cette année et en vue de 2021.