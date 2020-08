Auteur de films et documentaires indépendant, producteur et réalisateur Tim Disney («American Violet», «Jim Allison: Breakthrough»), un descendant du showbiz de la famille Disney – il est le petit-neveu de Walt Disney et le fils du défunt milliardaire Roy E . Disney, le dernier membre de la famille Disney à être impliqué dans l’entreprise, a suspendu 7,5 millions de dollars pour une magnifique maison dans le quartier historique et chic de Los Feliz à Los Angeles que lui et sa femme Neda ont acheté il y a environ quatre ans pour 6,4 $ million.

Située sur près d’un demi-acre dans l’une des poches les plus chères du célèbre quartier privilégié des célébrités, la villa méditerranéenne des années 1930, qui mêle des détails architecturaux authentiques avec le luxe moderne et le confort des créatures attendus à juste titre dans une maison de cette taille et de ce prix, se trouve timidement derrière des portes sécurisées et une grande haie. Les listes détenues par Joshua Altman et Matthew Altman de The Altman Brothers à Douglas Elliman montrent que la maison de près de 7500 pieds carrés offre cinq chambres et 6,5 salles de bain, y compris une retraite sereine pour les propriétaires, remplie d’une terrasse privée, d’un dressing et d’une salle de bains en marbre.

Les planchers de bois noir d’encre se prolongent dans le salon et la salle à manger formels, le premier élégamment spacieux avec un plafond lacé avec des entrelacs à motifs en nid d’abeille, et le second, qui fait double office de bibliothèque avec un mur complet d’étagères intégrées, gainé en boiseries lustrées. Disposés autour d’un grand îlot avec des appareils électroménagers haut de gamme, les sols carrelés à motifs accrocheurs de la cuisine haut de gamme se prolongent dans la salle de petit-déjeuner attenante où de fines poutres en bois rehaussent le plafond et des portes françaises mènent à la cour. Les rideaux de velours rouge décadents et fantaisistes de la salle familiale s’ouvrent pour exposer des portes en verre presque pleine hauteur qui donnent accès à un patio ombragé en treillis entouré d’une haie haute et épaisse. Un vaste sous-sol fini contient une fantaisie d’options de loisirs et de loisirs (un salon agrémenté de murs carrelés de couleurs vives, une salle de remise en forme et un sauna / hammam, une salle de cinéma et un studio de son), tandis que des tapis luxuriants ombragés de pelouse entourent la maison et une terrasse curviligne surélevée à l’extérieur de la cuisine et de la salle de petit-déjeuner donnent sur une piscine et un spa à côté d’une pergola en plein air pour se prélasser à l’ombre.

Los Feliz est (et a longtemps été) populaire parmi l’élite du showbiz. L’enclave de Laughlin Park est à elle seule un véritable who’s who des propriétaires de l’industrie du divertissement, avec Angelina Jolie, Natalie Portman et Kristen Stewart parmi elles. La zone immédiate autour de la villa de Disney est presque aussi pleine de gens célèbres. Megan Ellison possédait (mais n’a jamais officiellement occupé) un domaine voisin qu’elle vient de vendre pour pas tout à fait 8,3 millions de dollars – elle l’a acheté il y a un peu plus de deux ans pour 7,75 millions de dollars; L’énorme manoir italien opulent de Kirstie Alley a été mis en vente fin 2018 pour près de 12 millions de dollars, mais a été retiré du marché peu de temps après le premier de cette année après que le prix soit tombé à près de 9,8 millions de dollars; et il y a environ sept ans, la star de « Modern Family » Jesse Tyler Ferguson et son mari Justin Mikita ont payé un peu plus de 4,5 millions de dollars pour une maison de style néo-colonial espagnol qui appartenait auparavant au créateur de « The 70s Show » Mark Brazill et, avant lui, Gwen Stefani et son désormais ex-mari Gavin Rossdale.

Les Disney semblent avoir un petit quelque chose pour les maisons d’importance architecturale achetées à d’autres gros frappeurs de l’industrie du divertissement. Il y a deux ans, ils ont payé 5,225 millions de dollars à la reine de la comédie et à l’architecture, Kristin Wiig, soit 100000 dollars de plus que le prix demandé, pour une magnifique maison et une maison d’hôtes du milieu du siècle perchée sur une pente raide au-dessus du réservoir de Silver Lake, et l’année précédente, ils ont déboursé. un peu plus de 4 millions de dollars pour une maison de plage remarquablement élancée de trois étages le long d’une prestigieuse étendue de sable à Santa Barbara, qu’ils ont achetée à Mike Dirnt, co-fondateur du groupe Green Day. Les initiés locaux ont mouchardé, et les registres de propriété le montrent, le couple de connaisseurs en architecture et en design maintient également un refuge dans le désert contemporain aux proportions modestes situé en privé sur environ 5,5 acres juste à l’extérieur du centre-ville de Joshua Tree.