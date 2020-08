L’implication de Timothée Chalamet avec Batman est inexistante à ce stade.

Il n’y a aucune preuve réelle que Timothée sera ou a été jeté dans le film Batman 2021. Le casting a été répertorié sur IMDb et il n’y a certainement aucune mention de lui. En fait, nous pouvons exclure Joker, car Paul Dano a été choisi pour incarner Edward Nashton, alias the Riddler. Quant à l’autre méchant, Colin Farrell sera Oswald Cobblepot (The Penguin). Bien sûr, cela ne signifie pas que Timothée ne sera pas impliqué dans Batman – cela pourrait totalement être un mouvement de relations publiques pour Warner Bros.et DC de retarder les nouvelles du casting de Timothée plus près de la sortie du film.

Mais jusque-là, il y a beaucoup de spéculations qui montrent que nous, les gens, voulons Timothée comme notre Robin. « les gars est Timothee Chalamet [actually] va jouer robin dans le nouveau film batman w robert ?? Parce que je suis tout à fait pour « , a tweeté un utilisateur.

Robert Pattinson comme Batman

La rumeur dit que Timothée Chalamet serait Robin !?

« Si Timothee Chalamet est Robin dans le nouveau film Batman, je mourrai tout simplement », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Nous ne savons pas d’où vient la rumeur au départ, mais elle ne semble pas s’éteindre de sitôt. « Je viens de voir une rumeur en ligne selon laquelle TIMOTHEE CHALAMET SERA ROBIN AUX CÔTES DE ROBERT PATTINSON COMME BATMAN DANS LE NOUVEAU FILM QUELQU’UN VEUILLEZ CONFIRMER IM AB POUR PASSER !!!!! » quelqu’un a posté sur Twitter.

Et si vous avez besoin d’un fan art de Batman / Timothée dans votre vie, l’artiste Yadvender Singh Rana publie des bandes dessinées réinventées sur son fil Instagram. Un en particulier qui fait parler tout le monde, est sa représentation de Batman berçant un Robin mort (ou blessé) (joué par Timothée). « Bien que Batman ait été marqué par de nombreuses pertes tout au long de sa carrière de croisé capé, il y a une perte, qui est devenue son plus grand échec », écrit l’artiste dans sa légende. Son seul plus grand échec a été la mort de Robin.

Après avoir discuté de qui a joué quelle version de Robin au fil des ans, Yadvender écrit: « Alors, cela soulève la question, qui sera le Red Hood dans cet univers cinématographique? La réponse est évidente mais, la vraie question est, aurons-nous un jour un Red L’histoire de Hood dans le DCEU? » La réponse est évidente?!?! Cette personne sait-elle quelque chose que nous ignorons?

Selon IMDb de Timothée, l’acteur a récemment été annoncé pour jouer dans Find Me, et son film Dune est actuellement en post-production. Malheureusement pour nous, il semble que l’acteur fasse une pause dans son jeu intentionnel. « C’est la première fois en près de deux ans que je respire, alors je le savoure », a-t-il déclaré lorsque Entertainment Weekly lui a demandé ce qu’il faisait après Little Women. Peut-être que la pandémie motivera Timothée à se remettre en affaires et essayez un nouveau costume rouge.