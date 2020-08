Tini Stoessel réagit à la relation entre Sebastián Yatra et Danna Paola | .

On a beaucoup parlé de la nouvelle relation entre Sebastián Yatra et Danna Paola, récemment ils les ont vus juntos à Miami et Tini Stoessel réagi.

C’est à partir du mois de mai que Tini et Yatra Ils ont fait savoir que leur relation était terminée, qu’une belle histoire d’amour avait pris fin.

Même si leur relation a duré peu de temps presque aussitôt, ils ont commencé à être appréciés du public, devenant le couple pour le moment.

« Nous vivons de beaux moments, mais parfois les choses ne se passent pas comme on les imagine … Aujourd’hui, nous pensons que c’est la meilleure décision pour nous deux », a déclaré Tini à ce moment-là, mettant fin à leur relation.

Après avoir tous deux annoncé leur séparation Des rumeurs pour les raisons de celui-ci ont commencé à circuler car beaucoup a été mentionné qu’ils ont rompu à cause du chanteur mexicain Danna Paola à la suite d’une vidéo qu’il a partagée où il faisait une blague.

Cependant, ces rumeurs ne faisaient que croître de plus en plus, à tel point que récemment, Stoessel a réagi en apprenant que Yatra et Danna Paola Ils étaient à Miami logés dans le même hôtel pour participer au Premios Juventud.

« Tu m’as fait mal au cœur et je t’ai écrit cette chanson », a écrit Tini sur Twitter.

Bien qu’à plusieurs reprises Sebastián et Danna Paola Ils ont précisé que les deux ne sont que des amis, mais leurs adeptes pensent autrement, car beaucoup pensent qu’ils ont une relation plus que de l’amitié.

« Qui ne tomberait pas amoureux » de lui. «Sebastián est une personne tellement drôle, une si bonne personne, que je pense juste que qui ne tomberait pas amoureux de Sebastián? C’est comme dire que vous ne tomberiez pas amoureux de Brad Pitt, bien sûr que vous le feriez », a déclaré Danna.

Peut-être que la même histoire d’amour qu’il a vécue avec Tini sera répétée parce que leur romance a également commencé par des rumeurs selon lesquelles ils avaient tous les deux une relation et ils l’ont niéL’histoire se répète-t-elle avec Danna Paola?

