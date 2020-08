NECA s’en tient vraiment aux collectionneurs de flipper ces derniers temps avec des commandes en ligne sécurisables, des réapprovisionnements et des sorties de figurines fabriquées sur commande. Fans qui ne sont pas au courant, beaucoup de figurines Teenage Mutant Ninja Turtle (TMNT) sont presque impossibles à mettre la main sur dans les magasins Target. Comme ils sont l’un des rares magasins qui stockent les produits NECA, certains « collectionneurs » affluent là-bas et achètent la totalité de la cargaison juste pour les revendre. Non seulement cela rend difficile pour les collectionneurs de les trouver, mais la perte les oblige à payer des prix ridiculement majorés. L’une des dernières figurines chaudes de TMNT est Metalhead du dessin animé classique. NECA a ouvert une fenêtre de précommande limitée d’une semaine pour que les fans puissent se les procurer directement dans le magasin NECA. Le 7 « TMNT Villian est rempli de détails, bien articulé et indispensable pour tout TMNT.

La figurine Metalhead Ultimate 7 « Teenage Mutant Ninja Turtles Cartoon de NECA est au prix de 29,99 $. La figurine sera limitée à seulement 2 par personne et coûtera la valeur totale au moment de l’achat. Aucune date d’expédition n’a été confirmée comme j’imagine que ce sera le cas être fait sur commande en raison de la forte demande de la figurine. NECA veille à ce que les vrais fans de TMNT puissent mettre la main dessus, alors assurez-vous d’en pré-commander une tant que vous le pouvez. Les précommandes commencent aujourd’hui le 14 août et seront rester ouvert jusqu’au vendredi 21 août à 11 h 00 HNE.

TMNT Cartoon Metalhead est de retour de NECA

« Pour ceux qui ont manqué la première version du Teenage Mutant Ninja Turtles Cartoon Deluxe Metalhead ou du Movie Casey Jones Replica Mask de 1990, nous sommes heureux d’annoncer qu’ils seront disponibles en PRÉCOMMANDE via thenecastore.com à partir de vendredi (8 / 14) de 12 h 00 HNE au vendredi (21/08) à 11 h 00 HNE. Les clients aux États-Unis et dans plus de 20 pays internationaux auront 1 semaine pour passer leur précommande. «

« Basé sur la série classique de dessins animés Teenage Mutant Ninja Turtles des années 1980, Metalhead fait ses débuts en tant que première figurine de luxe de la gamme! Avec l’esprit des quatre tortues ninja ancré dans sa programmation, ce reptile robotique est livré avec un arsenal complet d’accessoires, dont 6 mains différentes, accessoires de bras de perceuse et d’aspirateur interchangeables et panneau de poitrine qui s’ouvre avec un pistolet plug in! Debout à près de 7 pouces de hauteur avec une mâchoire articulée, Metalhead est un adversaire redoutable. Livré dans une boîte de fenêtre de 5ème panneau avec un nouvel art d’emballage, un hommage aux cassettes VHS classiques «

Limite de 2 par personneDate de livraison: TBAPay en entier au moment de la précommande.

