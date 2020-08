L’un des paris de fiction internationaux les plus importants de la nouvelle saison a déjà une date de sortie dans notre pays. TNT fera sa première en Espagne le 10 septembre prochain ‘Raised by Wolves’, la nouvelle série de science-fiction créée et produite par Ridley Scott, réalisateur britannique responsable de films comme « Blade Runner » ou « Alien ». Cette nouvelle série est une production originale de HBO Espagne, la plateforme de streaming de WarnerMedia aux États-Unis, et arrivera dans notre pays avec un double épisode lors de sa première diffusion. La chaîne diffusera ensuite chaque semaine les dix chapitres dont la série se compose, qui sera disponible sur TNT Now et sur toutes les plateformes VOD où TNT est disponible.

‘Raised by Wolves’, la nouvelle série de Ridley Scott

De cette façon, la chaîne de paiement est fortement engagée dans un projet qui a sans aucun doute retenu l’attention de la planète entière et qui a été présenté ce 5 août lors d’un événement en ligne organisé par la TCA (American Association of Television Critics). Dans ce document, Aaron Guzikowski, showrunner et scénariste du projet, a annoncé que nous trouverions des influences des autres œuvres de Scott; s’assurant ainsi que les adeptes du réalisateur apprécieront beaucoup la nouvelle série. « La sensibilité et l’imagination de Ridley sont évidentes dans le monde que nous avons créé sur cette planète. »», a-t-il expliqué, précisant qu ‘« il a l’ADN de ses œuvres ». De cette manière, le projet unira ces influences à l’exploration de thèmes universels tels que la famille ou l’humanité.

Actrice danoise Amanda Collins (‘A Horrible Woman’) est la protagoniste de ce projet dans lequel vous vous mettrez dans la peau d’un androïde doté de grands pouvoirs physiques et mentaux. Il jouera dans «Élevé par les loups» avec Abubakar Salim («Assasin’s Creed: Origins»), dans le rôle de son partenaire de mission et Travis Fimmel («Vikings»), qui dans son cas jouera un soldat qui arrivera sur la planète dans le les deux androïdes et le garçon se sont installés. Ceux-ci compteront derrière les caméras avec Ridley Scott, qui agit en tant que producteur, créateur et réalisateur et avec Luke Scott, le fils du premier. Après avoir été le deuxième directeur d’unité d’autres projets de son père comme « Exodus » et directeur de « Morgan », il fait désormais ses débuts dans un projet télévisé aussi important que celui-ci, réalisant trois des épisodes qui composent cette première saison.

C’est ‘Élevé des loups’

Quant à l’intrigue de ‘Raised of Wolves’, cela nous emmène dans un avenir dystopique dans lequel la Terre a été complètement détruite. L’action se déroule alors dans une planète inhospitalière et mystérieuse apparemment inhabitée vers laquelle ils se rendent deux androïdes en mission pour protéger et élever un enfant. Ce à quoi ils ne s’attendent pas, c’est que relever ce défi sera tout sauf simple et que tout se compliquera lorsqu’une colonie d’humains viendra à cet endroit, confrontée à leurs différences religieuses. Sera alors quand Ces androïdes découvriront que contrôler les croyances des humains est très dangereux et difficile.