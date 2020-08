La rumeur veut qu’il y ait une possibilité que Tobey Maguire revienne en tant que Spider-Man. Lorsque Spider-Man: Into The Spider-Verse est sorti et que Sony nous a émus par l’histoire de Miles Morales, depuis lors, le fandom Spidey croise les doigts pour voir un croisement entre Tobey, Andrew Garfield et Tom Holland, Et maintenant, il semble que cela pourrait arriver, mais pas de la façon dont nous nous attendions tous.

Selon We Got This Covered, Tobey Maguire est en pourparlers pour revenir en tant que Peter Parker dans le MCU. Selon le rapport, malheureusement, il semble que ce ne sera pas un croisement qui réunira Tobey avec Garfield et Holland, mais plutôt, expliquent-ils, ce serait un caméo qui se produirait dans Docteur Strange dans le multivers de la folie qui se produirait «parfois pendant que Strange voyage à travers des chronologies alternatives». Malheureusement, We Got This Covered n’explique pas la pertinence du camée de Tobey dans Doctor Strange 2, mais peut-être, espérons-le, c’est un premier pas vers une réunion ultérieure de wall-crawlers.

Auparavant, plusieurs rumeurs ont été révélées sur la possibilité d’un croisement entre Tobey, Garfiled et Holland, et même BossLogic lui-même a fait un fanart de Tobey en tant que Spider-Man dans le prochain film Doctor Strange, à l’occasion de Sam Raimi , le réalisateur de la première trilogie Spider-Man, a été choisi pour diriger Multiverse of Madness suite au départ de Scott Derrickson. Ce qui est également l’une des principales raisons pour lesquelles tout le monde s’attend à ce que Maguire revienne en tant que Spider-Man dans Doctor Strange 2.

Le docteur Strange dans le multivers de la folie est attendu sortira en 2022.

Souhaitez-vous que Tobey Maguire revienne en tant que Spider-Man? Bien que Tom Holland préfère que ce soit Oncle Ben maintenant.