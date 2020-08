Le créateur de ‘Spawn’ Todd McFarlane taquine un grand talent pour son prochain film!

Todd McFarlane a taquiné que ce grand talent inopiné rejoindra la production de son prochain film Spawn de Blumhouse.

Le chemin vers le film Spawn de Todd McFarlane a été long et il n’est en aucun cas terminé. Le film a été officiellement annoncé en 2017 avec Blumhouse Productions soutenant le film. Après quelques annonces qui incluaient l’ajout de Avengers Star Jeremey Renner et Jamie Fox au casting, les nouvelles sur le film Spawn sont devenues difficiles à trouver.

Todd McFarlane a attribué ces retards à un certain nombre de choses, notamment des différences créatives avec les studios et sa propre incapacité à écrire un script qui impressionnerait. Le succès du film R-Rated Joker de Joaquin Phonix a cependant donné au réalisateur un nouvel espoir de voir le film se réaliser. Maintenant, il taquine que le prochain film a ajouté de grands talents à la production.

Au cours du flux Mornin ‘Warm Up de Joe Q, Todd McFarlane a parlé du prochain film Spawn et a déclaré que le mouvement se produisait sur le film et a taquiné le fait que de grandes personnes étaient impliquées dans la production du film:

« Je sais que les gens disent que » Todd, vous parlez beaucoup du film et des trucs hollywoodiens et rien ne se passe vraiment « , et ce n’est pas vrai. Surtout avec l’arrêt de la production. Je peux vous dire en ce moment qu’il y a un élan en cours sur Spawn, le film, et je ne dis pas seulement que de mon côté, je dis que les choses que vous devez faire pour finalement arriver au point où vous allez pour entrer en production une fois que COVID nous permettra d’entrer en production, tout cela se passe en ce moment et nous ajoutons des talents, de gros, de grands talents que nous n’avons pas encore annoncés. J’aimerais pouvoir mais je ne peux pas. «

Vous pouvez voir la vidéo complète ci-dessous:

Que pensez-vous tous des propos de Todd McFarlane? Pensez-vous que le prochain film Spawn sera jamais réalisé? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Le redémarrage de Spawn de Todd McFarlane n’a pas de date de sortie pour le moment. La star des Avengers, Jeremy Renner, devait initialement jouer à Twitch avec Jamie Fox pour jouer à Spawn. Todd McFarlane est sur le point d’écrire et de réaliser le film avec Bloomhouse Productions pour soutenir l’image.

