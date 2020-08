Tom Cruise est le plus célèbre accro à l’adrénaline à Hollywood qui aime risquer sa vie au nom de notre divertissement avec une série de cascades incroyables, qui se sont tellement intensifiées qu’il va en fait dans l’espace pour tourner un film parce que notre planète ne peut tout simplement pas contenir ses singeries défiant la mort plus.

Cependant, il y a une chose que la légendaire star d’action adore faire dans chacun de ses films, tout autant que s’écraser des voitures, faire voler des hélicoptères et sauter de très haut, et c’est la course. À ce stade, vous pouvez presque garantir qu’à un moment donné pendant un film de Tom Cruise, il finira par sprinter aussi vite que possible avec ses bras de pompage, même si cela n’est pas important pour l’intrigue.

Que ce soit dans un Times Square désert à Vanilla Sky, au milieu d’une invasion extraterrestre dans War of the Worlds, sur le côté du plus haut bâtiment du monde dans Mission: Impossible – Ghost Protocol ou en portant un pardessus de taille comique dans The Ferme, il semble qu’il doit être écrit dans son contrat que le joueur de 58 ans ne signera rien à moins d’avoir la chance de se dégourdir les jambes.

Cliquez pour agrandir

Annabelle Wallis, co-star de Cruise à La momie, a révélé dans une récente interview que l’obsession de l’acteur pour la course à pied va beaucoup plus loin que ce que nous pensions après lui avoir dit directement que personne ne partageait l’écran avec lui quand il était en plein vol.

«Il est à un niveau différent et, vous savez, j’ai coché une case. J’ai pu courir à l’écran avec lui, mais il m’a dit non au début. Il a dit: «Personne ne court à l’écran avec moi», et j’ai dit: «Mais je suis un très bon coureur». Donc, je chronométrerais mon tapis roulant pour qu’il entre et me voie courir. Et puis il a ajouté toutes ces scènes de course. Alors, c’était ça. C’était, genre, mieux qu’un Oscar. J’étais si heureux! J’étais tellement heureux d’avoir pu courir à l’écran avec Tom Cruise. Mais je ne pense pas qu’elle disparaisse jamais et j’espère qu’elle ne le fera jamais. C’est tellement merveilleux d’être enthousiasmé par une personne et admirative de ce qu’elle a accompli dans sa vie. Ouais, bien pour lui. Et j’espère que les questions ne s’arrêtent jamais. J’adore parler de lui. C’est vraiment cool. »

Même si La momie totalement nul, il semble que Wallis n’oubliera jamais son expérience de travail sur le tristement célèbre raté après avoir réussi à convaincre Tom Cruise qu’elle était à la fois digne et suffisamment capable de le rejoindre pour l’un de ses célèbres sprints sur grand écran.