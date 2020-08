Tom Hanks pourrait être le prochain Geppetto dans la nouvelle version de Pinocchio | Instagram

La société Walt Disney négocie pour que le célèbre acteur américain Tom Hanks soit le prochain en interpréter à Geppetto dans la nouvelle version de « Pinocchio ».

Ces dernières semaines, Disney négocie avec Tom Hanks pour que l’acteur joue Geppetto dans la nouvelle version du classique pour enfants « Pinocchio » réalisé par Robert Zemeckis.

De plus, Hanks aurait déjà manifesté de l’intérêt pour incarner ce personnage depuis qu’il a lu l’ébauche du projet en 2018, même si depuis lors, il a subi plusieurs changements en tant que réalisateur lui-même, qui allait auparavant être Paul King.

Cela peut vous intéresser: Beyoncé lance un film intitulé Black is King en première sur Disney +

Selon le média Deadline, des sources Disney affirment que le pourparlers Ils sont à un stade précoce mais ils semblent assez sûrs puisque c’est l’acteur lui-même qui aurait montré son intention de prendre le rôle de Geppetto.

Il est à noter que Zemeckis, le nouveau directeur, et Hanks ont un relation étroite puisque les deux ont travaillé ensemble dans le « Forrest Gump », oscarisé, en plus de « Cast Away » et « The Polar Express ».

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le film original de Disney « Pinocchio », sorti en 1940 Basé sur le roman de l’écrivain italien Carlo Collodi, il raconte l’histoire d’une marionnette en bois, réalisée par le charpentier Geppetto, qui a été magiquement animée.

Contrairement à ce film d’animation, le nouveau film sur « Pinocchio » mettra en vedette action réelle et des personnages en chair et en os.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Ce film fait partie du grand stratégie Disney pour réinterpréter leurs classiques, soit avec de nouvelles techniques d’animation, soit avec de vrais acteurs.

L’étude a obtenu des réponses positif avec des mises à jour de « Aladdin », « Le Roi Lion » et « Dumbo ».

Cela pourrait aussi vous intéresser: Johnny Depp ne pourrait plus jamais être embauché chez Disney

En outre, le 4 septembre, il créera « Mulan », un projet qui a coûté plus de 250 millions de dollars et enfin il sera présenté en première sur sa plateforme de «streaming» Disney + – en échange d’un paiement supplémentaire – pour ne pas pouvoir être projeté dans les cinémas en raison de la pandémie de coronavirus.

De son côté, Hanks, vainqueur de deux oscar du meilleur acteur pour les films « Philadelphia » et « Forrest Gump », « Greyhound » vient de sortir directement sur Apple TV + également pour le coronavirus, une maladie dont il a souffert en mars.