On savait déjà que Disney prévoyait de sortir un remake en direct de Pinocchio, mais maintenant une information inattendue a été publiée: Tom Hanks pourrait jouer un personnage important!

Disney a passé quelques années à produire des versions en direct de ses films les plus classiques. De Cendrillon, en passant par Le Roi Lion et Aladdin. Sans aucun doute, la productrice a compris que c’était sa nouvelle source de revenus. En plus de la prochaine première Disney + de Mulan, la Maison de la Souris prévoit déjà un remake en direct de Pinocchio et Tom Hanks pourrait en faire partie!

Apparemment, Disney a longtemps voulu faire un film sur Pinocchio. Le projet est actuellement entre les mains de Robert Zemeckis. La nouveauté est que selon Collider, Tom Hanks serait en négociations pour jouer le personnage de Geppetto, père du personnage mythique en bois. Ce ne serait pas la première fois qu’ils travaillaient ensemble, après «Forrest Gump» et «Polar Express».

Ce ne serait pas la première version d’action en direct

Curieusement, cette même année, « Pinocchio », une production avec de vrais acteurs italiens dirigée par Matteo Garrone et mettant en vedette Roberto Benigni qui jouait déjà le père de Pinocchio en 2002. De plus, l’adaptation de Guillermo del Toro et Mar Gustafson, avec Ewan McGregor et Tilda Swinton, est en production et sortira en 2021.

