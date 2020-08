Diverses sources ont révélé que Tom Hanks est en pourparlers avec Disney pour jouer le rôle de Geppetto dans le nouveau remake de ‘Pinocchio ‘ en direct alors que son nouveau look de l’acteur de 64 ans aux cheveux et à la barbe grisonnants pourrait bien être un indice sur son prochain film.

Bien que le projet soit au congélateur depuis 2018, Robert Zemeckis, qui est en charge du nouvel opus Disney, a décidé qu’il était temps de donner vie à la poupée en bois, avec l’expérience acquise après avoir réalisé les remakes de « Aladdin », « Le Roi Lion » et « La Belle et la Bête » dans action en direct, pariez gros.

L’un des avantages est que Zemeckis et Hanks ils sont plus que couplés les uns aux autres, ils savent parfaitement sur quel pied ils boivent et quelle est la manière de travailler qui convient le mieux à chacun. La preuve est dans les hits où ils ont travaillé ensemble comme « Forrest Gump » 1994, « Naufragé » en 2000 et le classique « Le polaire Express » en 2004, où le réalisateur est également entré pleinement en production.

De plus, l’acteur qui a récemment vaincu COVID-19, a bien conquis le cœur de millions d’enfants dans le monde grâce à son Le rôle de Woody dans Toy Story, même si les fans ne savent peut-être pas qui a exprimé le personnage et quoi dire de son public adulte. Sa vaste filmographie nous a appris qu’il a un polyvalence unique pour jouer n’importe quel type de personnage et devenir l’un des chouchous d’Hollywood.

Les changements l’ont fait reconsidérer

Sûrement, plus d’un de ses fans adoreront voir l’ex-naufragé, le soldat et le gardien de prison de ‘Unexpected Miracles’ devenir le sympathique sculpteur sur bois responsable de la création de Pinocchio, la marionnette qui veut être un vrai garçon, dans le classique Disney de 1940.

Initialement, Paul roi était destiné à diriger le film, Hanks a été approché par Disney pour assumer le rôle à l’époque. Cependant, l’accord n’a jamais été conclu. Après que Zemeckis soit devenu directeur, Hanks a lu le script de Pinocchio entre les mains de Chris Weiz et a contacté Zemeckis pour lui faire savoir qu’il voulait participer. Espérons que votre Jiminy Cricket intérieur, vous conseille de signer.

Selon Variety, Weiz lui-même s’est également plongé dans la production, aux côtés d’Andrew Miano. Après 30 ans de la sortie du premier remake live-action de Pinocchio dans les années 80, la livraison de Zemeckis donne l’opportunité d’avoirvoir une toute nouvelle version.

Bien qu’encore, il faudra attendre quelques mois pour que la participation de Tom Hanks soit confirmée, rencontrer le reste du casting ainsi que la date de sortie. Disney a plusieurs dates réservées pour les prochaines sorties, même si dans l’une d’elles on a la chance qu’elle atteigne la fin de 2021. De son côté, l’acteur est toujours en Australie en train de tourner un film biographique d’Elvis Presley. En plein milieu de l’enregistrement, Hanks et sa femme ont confirmé qu’ils avaient été infectés par un coronavirus.