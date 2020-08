Presse Europa

Journal La Jornada

Vendredi 7 août 2020, p. 6

Madrid. Disney continue de réinventer ses classiques de l’animation et Pinocchio, l’une de ses prochaines productions avec de vrais acteurs en direct, dirigée par Robert Zemeckis, rejoindra Tom Hanks dans le rôle de Geppetto, selon les rumeurs.

Selon Deadline, Hanks a lu le script et a communiqué à Zemeckis son intention de participer. Pour le moment, l’acteur est en négociations, mais ce ne serait pas une surprise si l’interprète était remis aux ordres du réalisateur, avec qui il a déjà travaillé sur Náufrago, Forrest Gump et Polar Express.

Comme le souligne la publication, Disney a pensé à Hanks dès le premier moment, et lui a déjà proposé le rôle en 2018, alors que Paul King était encore le réalisateur. Andrew Miano et Chris Weitz produiront le film à travers leur société Depth of Field, tandis que Weitz et Zemeckis ont écrit le scénario.

Le film d’animation original de Disney est sorti en 1940 et raconte l’histoire de Geppetto, un artisan solitaire qui crée une marionnette nommée Pinocchio. Plus tard, une fée bleue donne vie à la marionnette, qui partira à l’aventure pour devenir un vrai garçon.

Hanks est récemment apparu sur Greyhound: Enemies Under the Sea et a été nominé pour un Oscar l’année dernière pour son travail sur Un ami extraordinaire. Il tourne actuellement une biographie sur Elvis Presley.

Pour sa part, l’œuvre la plus récente de Zemeckis est Welcome to Marwen, sortie en 2018. Outre Pinocchio, le réalisateur est plongé dans deux projets: l’adaptation de The Witches and The King de Roald Dahl, avec Dwayne Johnson.

Disney a amplement prouvé que les remakes en direct de ses classiques de l’animation fonctionnent au box-office. En ce sens, 2019 a été plus que réussie grâce à Aladdin et Le Roi Lion, des films qui ont rapporté respectivement 1,50 $ et 1,656 million de dollars.

Les versions d’Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête et Le Livre de la Jungle ont également été un succès, qui ont toutes dépassé le milliard de dollars au box-office. De plus, d’autres productions de cette coupe sortiront prochainement, comme Mulán, qui sera finalement présentée en première sur Disney + après avoir retardé son lancement plusieurs fois en raison de la pandémie de coronavirus. En outre, d’autres projets sont en cours tels que Cruella, La Petite Sirène et les remakes d’Hercule, Peter Pan et Bambi.