L’action en direct est généralement un ravageur, personnellement parlant, et Ben 10 pourrait être l’exemple le plus clair que nous ayons. Mais que se passerait-il si Tom Holland lui-même jouait Ben Tennyson dans un film d’action en direct basé sur la série qui a inspiré le mème «Ah, chien, vous apportez l’Ominitrix»? Peut-être ne daignerions-nous pas tant le voir. Il s’avère qu’un nouveau fanart a imaginé la Hollande avec l’Omnitrix et toute la tenue verte qui caractérise Ben 10 et le résultat était plus que bon.

Le populaire Aitesam Farooq, également connu sous le nom de SpiderMonkey23 sur Instagram, a fait ce fanart hollandais en tant que Ben 10, mais basé, bien sûr, sur la version adolescente du personnage de la série Ben 10: Alien Force. L’histoire d’Alien Force se déroule cinq ans après les événements originaux de la série, mais avec un ton plus sombre que son prédécesseur. Cette fois, Ben a 15 ans et est accompagné de sa cousine Gwen et de son ancien ennemi Kevin, qui a également des pouvoirs spéciaux. Alien Force n’a eu que 3 saisons, mais après avoir vu ce fanart, nous sommes sûrs que Holland pourrait échanger les toiles d’araignée pendant un moment contre les extraterrestres.

Voici le fanart de Tom Holland dans le rôle de Ben 10:

Cependant, il semble que SpiderMonkey23 n’était pas satisfait de sa création et a décidé non seulement de créer un fanart de Hollande comme Ben 10, mais aussi d’imaginer à quoi ressemblerait sa version adulte et enfant du personnage. Pour les deux traitements, je sélectionne plus ou moins que Chris Evans et le garçon de The Room (2015) et Wonder (2017), Jacob Tremblay.

Il n’y a pas longtemps, une rumeur a émergé selon laquelle Warner Bros développerait une série Ben 10 en direct pour le service de streaming HBO Max, mais aucune autre information n’a été publiée depuis. Pensez-vous que Tom Holland jouerait un grand rôle en tant que Ben Tennyson?