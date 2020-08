Tom Pollock, l’ancien président d’Universal Pictures et de l’American Film Institute, est décédé samedi de causes naturelles à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Il avait 77 ans.

«Nous sommes extrêmement attristés par la perte de Tom Pollock», a déclaré le vice-président de NBCUniversal, Ron Meyer, dans un communiqué. «Il a joué un rôle essentiel dans la sécurisation de l’héritage de notre studio, et était un dirigeant extraordinaire, un avocat influent et un ami cher pour beaucoup d’entre nous. Nous ressentirons à jamais son impact sur notre entreprise et au sein de notre industrie. Au nom de tout le monde chez Universal, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et honorons ses extraordinaires réalisations.

Pollock, originaire de Los Angeles, a obtenu un diplôme en droit de l’Université Columbia et a commencé sa carrière dans le secteur du divertissement en travaillant pour George Stevens, directeur fondateur de l’AFI, en 1968. Il est devenu directeur des affaires commerciales de la nouvelle école de cinéma de l’AFI, la Centre d’études avancées du cinéma.

En 1970, il a fondé le cabinet d’avocats du divertissement Pollock, Rigrod et Bloom, où le créateur de «Star Wars» George Lucas était parmi ses premiers clients. Pollock s’est fait connaître en négociant l’accord qui garantissait à Lucas les droits de marchandisage et de suite de «Star Wars». Il a également participé aux négociations des franchises «Indiana Jones» et «Superman» pour la firme devenue Pollock, Bloom et Dekom.

Pollock a quitté son entreprise en 1986 et est devenu vice-président exécutif de MCA Inc. et président de son Motion Picture Group, Universal Pictures. Il a supervisé «Jurassic Park», la trilogie «Retour vers le futur», «Do the Right Thing», «Fried Green Tomatoes», «Cape Fear», «Parenthood», «Kindergarten Cop», lauréat d’un Oscar de la meilleure photo «Schindler’s List »,« Field of Dreams »,« Né le 4 juillet »,« Apollo 13 »et« Babe ».

Pollock a démissionné de ce poste en 1996 et a enseigné dans le programme d’études cinématographiques de l’Université de Californie à Santa Barbara. Il est devenu président du conseil d’administration de l’AFI en 1996 et est resté impliqué pour le reste de sa vie. L’AFI a lancé ses AFI Awards au cours de son mandat.

Bob Gazzale, président et chef de la direction de l’AFI, a déclaré: «Tom Pollock aimait les films – avec force et passion. Son héritage montrera comment il a consacré son esprit juridique inégalé à défendre de grandes histoires, et heureusement pour tous les cinéphiles, il pensait que ces histoires pouvaient à la fois interpeller et divertir. Nous avons perdu un ardent défenseur de la forme d’art, mais à l’AFI, son esprit vivra.

En 1998, Pollock s’est associé à Ivan Reitman pour former The Montecito Picture Company, qui a continué à produire «Old School», «Disturbia», «Up in the Air», «I Love You, Man», «Hitchcock», « Draft Day »et« Baywatch ».

Il laisse dans le deuil sa mère, Helene Pollock; sa soeur, Margo Sinclair (Pollock), et son frère, Ken Pollock; ses enfants Alexandra Gagerman (Pollock), Allegra Brandano (Pollock) et Luke Pollock; ses quatre petits-enfants, Haley, Benjamin, Amelia et Owen. Les services funéraires sont en attente.