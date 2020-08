Cet été, Toñi Moreno a pris les rênes de ‘Viva la vida’ et le journaliste était responsable du magazine Telecinco pour couvrir les vacances d’été d’Emma García pendant ce mois d’août. Ce à quoi le petit Sanlúcar de Barrameda pouvait s’attendre, c’est que la direction du format Quartz Il lui réservait une surprise: il va avoir sa propre section santé! Au-delà de l’animation de l’ensemble du programme, le présentateur devra également relever un défi aux côtés du journaliste vedette du programme, Torito.

Toñi Moreno dans ‘Viva la vida’

Ce samedi 8 août Moreno a annoncé que les deux allaient jouer dans une section pour perdre du poids. Cette décision intervient après que la présentatrice a avoué que pendant la quarantaine, elle avait pris plusieurs kilos dont elle voulait se débarrasser le plus tôt possible et c’est-à-dire avoir sa fille Lola et ensuite Être confiné pendant plusieurs mois semble que cela n’a pas été trop positif pour sa silhouette. Maintenant, nous allons voir son évolution dans une section dans laquelle les deux auront l’aide d’un spécialiste qui les aidera à améliorer leurs habitudes alimentaires et sportives et il est clair que l’union d’une bonne alimentation et du sport est essentielle pour être en bonne santé.

Lors de la livraison de «Viva la vida» ce samedi, nous avons pu savoir ce qu’ils pèsent tous les deux aujourd’hui; c’est-à-dire le point d’où ils partent. Toñi Moreno est monté sur la balance et a découvert qu’aujourd’hui il pèse 72,4 kilos. En riant, et après s’être souvenue que « je ne suis pas Pilar Rubio », elle a voulu préciser qu’elle porte le micro, les chaussures et les vêtements et que « la ceinture pèse au moins un kilo et demi », pour qu’elle pèse un peu moins . Pour sa part, Torito a également marché sur la balance et a découvert qu’il pèse plus de 100 kilos, un chiffre dont il est convaincu qu’il pourra tomber en quelques jours.

Toñi Moreno, à ‘La Báscula’

Ce défi s’ajoute à celui que Toñi Moreno entreprendra cet automne à Telemadrid. L’Andalou sera le remplaçant de Luján Argüelles à la tête de ‘L’échelle’, Le format de Globomedia (The Mediapro Studio) dans lequel plusieurs participants répartis en groupes ont le défi de perdre du poids, quelque chose de similaire à ce qu’il fera sur Telecinco. Il est à noter que dans cette nouvelle étape avec Moreno à la barre l’espace subira des changements d’orientation et de format, quelque chose qui justifierait le changement de conducteur.