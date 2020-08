Tous ceux qui recherchent de nouvelles émissions à regarder trouveront de nombreuses nouvelles options intéressantes dans la liste de cette semaine des émissions de télévision les plus populaires et les plus populaires sur la télévision, Netflix et d’autres services de diffusion en continu.

La plus grande sortie de Netflix de la semaine dernière est la saison 2 de The Umbrella Academy, que la plupart des gens s’attendent probablement à avoir en tête de liste.

L’émission n ° 1 nouvelle ou de retour de la semaine n’est en fait pas un original de Netflix, bien que ce soit une émission qui vient d’être mise à la disposition du public américain de Netflix: le thriller pour adolescents de la BBC Get Even.

Les responsables de la santé continuent d’exprimer à quel point il est important de ralentir considérablement le taux de nouveaux cas de coronavirus avant que les écoles ne commencent à rouvrir. Compte tenu de l’horreur des efforts des États-Unis pour contenir ou même ralentir la propagation du COVID-19, cela semble être un défi de taille. Vous devrez passer beaucoup de temps à la maison à l’intérieur dans les semaines à venir si vous voulez faire votre part, ce qui signifie que vous aurez besoin de beaucoup de nouvelles émissions à regarder à la télévision ou à diffuser avec Netflix. Heureusement pour les abonnés, Netflix a 60 nouveaux films et émissions originaux qui devraient être diffusés au cours du mois, et des dizaines de titres supplémentaires sont sous licence d’autres studios. Nous comprenons tout à fait si vous préférez ne pas creuser pour votre prochaine frénésie, c’est pourquoi nous allons partager le top 10 des nouvelles émissions les plus populaires de la semaine dernière à la télévision, Netflix et d’autres services de streaming populaires.

Les développeurs derrière TV Time utilisent la date anonyme de leur application iOS et Android populaire pour déterminer les émissions les plus populaires à la télévision et aux streamers chaque semaine. L’application TV Time permet aux utilisateurs d’enregistrer des épisodes de séries qu’ils ont regardées, et elle est utilisée par plus de 14 millions de personnes, c’est donc un excellent indicateur de popularité.

Nous nous attendions vraiment à ce que The Umbrella Academy soit en tête de la liste TV Time de cette semaine des 10 meilleures émissions à la hausse, puisque la saison 2 de la populaire émission vient de sortir vendredi dernier. En fin de compte, cependant, il y avait une autre série qui a réussi à le surpasser: Get Even, le thriller britannique pour adolescents de la BBC. Ce n’est peut-être pas un original de Netflix, mais il s’est hissé au sommet du classement cette semaine car il vient de sortir pour la première fois sur Netflix aux États-Unis. L’Académie des parapluies est arrivée à la deuxième place.

Locked Up: The Oasis de Fox España arrive à la troisième place cette semaine, mais c’est aussi parce qu’il vient de sortir sur Netflix. Last Chance U est n ° 4 sur la liste TV Time cette semaine et Good Girls de NBC est n ° 5. Le retour d’une nouvelle saison a propulsé Wynonna Earp de Syfy à la 6e place, Euphoria de HBO à la 7e place et Manifest sur NBC arrive à la 8e place. Shameless revient sur la liste cette semaine à la 9e place et le début d’une nouvelle saison de The Alienist de TNT arrive à la 10e place.

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.