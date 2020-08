Bienvenue dans votre récapitulatif hebdomadaire des titres les plus populaires sur Netflix dans le monde au cours des 7 derniers jours! Nous examinerons les 10 meilleurs films et séries télévisées du monde, ainsi que des listes régionales telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et toute autre région que nous trouvons intéressante.

Ces données vous parviennent grâce à notre partenariat permanent avec FlixPatrol.com.

Remarque: les données sont comprises entre le 9 août et le 16 août 2020. Le nombre à droite de chaque titre est le nombre de points accumulés pour la semaine. 10 points pour une première position et 1 point pour une 10e position. Cela signifie que les titres ajoutés plus tard dans la semaine ont moins de chances de bien se classer.

Top 10 des films et séries télévisées mondiaux cette semaine

Comme toujours avec les données mondiales, les titres les plus largement disponibles (titres sous licence mondiale ou Netflix Originals) ont tendance à faire mieux.

Top 10 MoviesWork It (4777 points) The Kissing Booth 2 (2405 points) 365 Days (2281 points) Project Power (1433 points) Malibu Rescue: The Next Wave (289 points) Wonder (1150 points) An Easy Girl (857 points) Skyscraper (590 points) Ocean’s 8 (512 points) The Old Guard (509 points) Top 10 des séries télévisées The Umbrella Academy (4791 points) Dark Desire (2622 points) The Seven Deadly Sins (2514 points) World’s Most Wanted (2260 points) Verrouillé Up (2135 points) The Rain (1705 points) Wizards: Tales of Arcadia (1270 points) Vendre Sunset (1164 points) Good Girls (1041 points) C’est correct de ne pas être bien (954 points)

Top 10 des films et séries télévisées des États-Unis cette semaine

Top 10 des filmsWork It (69) Dennis the Menace (61) Le mari perdu (58) Jurassic Park (51) Mr. Actes (38) M. Peabody & Sherman (32) We Summon the Darkness (28) National Security (27) Project Power (20) Despicable Me (18) Top 10 des séries télévisées The Umbrella Academy (79) World’s Most Wanted (64) The Seven Deadly Sins (60) Shameless (51) Vendre Sunset (37) Wizards: Tales of Arcadia (33) The Last Dance (22) (Un) Well (22) The Legend of Korra (19) Game On A Comedy Crossover Event (15)

Royaume-Uni Top 10 des films et séries télé cette semaine

Top 10 des filmsWork It (75) Tammy (57) Upgrade (55) Jackass Number Two (42) Danger Close: The Battle of Long Tan (31) The Mask (30) Incoming (24) The Kissing Booth 2 (23) Project Power (20) Malibu Rescue: The Next Wave (16) Top 10 des séries télévisées The Umbrella Academy (79) The Fall (70) Selling Sunset (62) World’s Most Wanted (51) Good Girls (43) Serial Killer With Piers Morgan (32) Ne dites pas à la mariée (31) Dîner du vendredi soir (19) Wizards: Tales of Arcadia (16) Dirty John (16)

Autres informations dans le monde

Dans la plupart des régions hispanophones (et certaines régions portugaises), Locked Up reste le numéro 1 au-dessus de The Umbrella Academy. Dark Desire continue de bien faire aussi: en Inde, le film Netflix Original Raat Akeli Hai a réussi à battre Work It pour la semaine.

C’est tout pour cette semaine, nous serons de retour dimanche prochain pour découvrir les 10 meilleurs de la semaine dernière.