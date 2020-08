Il y a beaucoup d’émissions de télévision classiques qui restent à ce jour les préférées des fans. Un tel spectacle est Boy Meets World, qui était un aliment de base de la culture pop des années 90. Pendant sept saisons, les téléspectateurs ont suivi les exploits de Cory et de ses amis, et même si l’émission s’est terminée en 2000, les fans continuent de regarder la série en frénésie.

Beaucoup d’acteurs restent surtout connus pour les rôles qu’ils ont joué dans la série, y compris Danielle Fishel, qui a joué l’adorable Topanga. Il semble difficile de croire qu’il y a eu un moment où le rôle n’était pas celui de Fishel – cependant, elle a presque manqué la partie de sa vie, lorsque Boy Meets World était en phase de casting.

Quand a eu lieu la première de «Boy Meets World»?

En 1993, Boy Meets World a fait ses débuts sur le réseau ABC. L’émission faisait la chronique des aventures de l’élève du secondaire Cory Matthews, joué par Ben Savage et ses amis.

L’émission était légère et drôle, mais n’a pas non plus hésité à participer à des conversations difficiles comme la grossesse chez les adolescentes, la toxicomanie et la conduite en état d’ébriété. Beaucoup de jeunes acteurs présentés dans la série sont devenus des icônes de l’adolescence, ornant les couvertures de magazines tout au long des années 90.

En 2000, l’émission a cessé ses ondes. Alors que les fans étaient dévastés, certains personnages de Boy Meets World sont revenus sous une forme légèrement différente – dans la série suivante, Girl Meets World, qui a fait ses débuts en 2014. Cette émission a duré trois saisons, et même si c’était une pièce nostalgique populaire , il n’a jamais vraiment atteint la renommée de l’émission originale.

Danielle Fishel a joué Topanga sur « Boy Meets World »

Lorsque Boy Meets World était dans les étapes du casting, l’un des défis auxquels les showrunners ont été confrontés était de choisir quelqu’un pour le rôle de Topanga Lawrence, l’intérêt amoureux de Cory. Ils ont finalement opté pour Danielle Fishel, une enfant actrice qui a fait ses débuts dans le théâtre communautaire.

Fishel a commencé à jouer à l’âge de dix ans et est apparue dans plusieurs publicités télévisées. Elle a même joué dans Full House, lui donnant un CV assez impressionnant.

Après avoir décroché le rôle de Topanga, Fishel est rapidement devenu célèbre. Bien que son rôle ait été initialement écrit pour être petit, les fans ont si bien réagi à l’interprétation de Fishel de Topanga qu’elle a été écrite comme une présence régulière.

Fishel était très populaire auprès des adolescents, dont beaucoup imitaient sa coiffure de signature et copiaient sa manière impertinente et mature de parler. Depuis qu’il a travaillé sur Boy Meets World, Fishel a travaillé sur plusieurs autres émissions de télévision et a connu une carrière réussie en tant que journaliste de divertissement – pourtant, la plupart des fans connaissent et aiment mieux Fishel pour jouer à Topanga.

Danielle Fishel n’a presque pas eu le rôle de Topanga

Danielle Fishel | Glenn Koenig / Los Angeles Times

Il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre jouer à Topanga dans Boy Meets World. Pourtant, au début du casting, le rôle était à l’origine joué par une actrice différente.

Apparemment, Fishel a été amené à jouer le rôle de Topanga après que l’actrice originale n’ait pas travaillé. Comme Fishel l’a révélé plus tard, Fishel lui a donné une lecture du personnage beaucoup plus énergique que l’actrice précédente, ce qui a amené Fishel à croire qu’elle serait renvoyée.

Selon Fishel, elle était terrifiée à l’idée de perdre son emploi – cependant, après l’une des premières lectures, le co-créateur de la série s’est levé et s’est adressé à Fishel: «allait-il me renvoyer, claquer son scénario sur le terrain, et tempête hors de là? « Cependant, avec votre performance aujourd’hui, vous avez dépassé mes attentes », a-t-il conclu. Il a commencé à applaudir, et tous les écrivains se sont levés et ont applaudi à côté de lui. Michael n’allait pas me virer. Il a cru en moi. Le reste appartient à l’histoire et Fishel est associé à Topanga depuis lors.