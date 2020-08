Cela ne fait même pas une journée complète depuis que Drunk History a été annulé, et Comedy Central est déjà en train de couper une autre de ses émissions humoristiques bien-aimées de longue date.

Tosh.0, la série virale de vidéo-moquerie animée par l’humoriste Daniel Tosh, prendra fin après la 12e saison de l’émission. L’émission devait initialement revenir en mars dernier, mais elle a été interrompue après que la pandémie de coronavirus a arrêté toute production cinématographique et télévisuelle. Les choses doivent vraiment être désastreuses chez la société mère de Comedy Central, ViacomCBS.

Deadline annonce l’annulation de Tosh.0 à Comedy Central. La série aura toujours une 12e saison diffusée cet automne à partir de 15 septembre, mais il ne durera que 10 épisodes avec la finale prévue pour le 24 novembre. Il suffira que la série atteigne 300 épisodes, ce qui est une étape assez impressionnante à franchir après avoir été à l’antenne depuis 2009. Comedy Central l’avait auparavant renouvelé Tosh.0 pour quatre saisons (80 épisodes au total) en janvier, mais cela a clairement été supprimé maintenant, tout comme la septième commande de Drunk History.

À propos de l’annulation, Tosh a plaisanté: «J’ai hâte de faire un redémarrage animé de mon émission sur MTV dans 25 ans.»

Il est probablement de bonne humeur car lui et les producteurs exécutifs Charlie Siskel, Nick Malis et Christie Smith achètera la série sur d’autres réseaux et plateformes numériques. Compte tenu de la popularité de l’émission après toutes ces années, il est probable qu’elle trouvera une nouvelle maison assez facilement, d’autant plus que c’est une émission assez peu coûteuse à produire. Cela ne fait que rendre la décision de ViacomCBS d’annuler l’émission encore plus inquiétante.

Le renouvellement de quatre saisons précédent pour Tosh.0 comprenait également un contrat global pour le comédien à Comedy Central. Selon The Hollywood Reporter, Tosh développait déjà une nouvelle série non scénarisée qu’il allait animer et produire exécutif, ainsi qu’un accord pour un autre scénario qu’il allait produire. On ne sait pas si l’accord global et ces émissions ont également été résiliés, nous devrons donc vouloir et voir comment cela se passe.

À l’heure actuelle, Comedy Central pense que mettre tous ses œufs dans le panier d’animation pour adultes est la voie à suivre. Ils ont les redémarrages de The Ren & Stimpy ShowandBeavis et Butt-Head, ainsi que le spin-off Daria Jodie en préparation. Mais il en faudra beaucoup plus pour maintenir Comedy Central à flot.

Comme nous l’avons noté dans l’annonce de l’annulation de Drunk History, Awkwafina is Nora from Queens est désormais la seule série comique d’action en direct restante, à moins que vous ne comptiez The Daily Show avec Trevor Noah, mais c’est quelque chose de complètement différent. Comedy Central a envoyé The Other Two et South Side à HBO Max, et maintenant ils se sont débarrassés de deux de leurs émissions les plus réussies ces dernières années. Cette nouvelle orientation sera-t-elle payante pour eux?

