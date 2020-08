Juan Ibarra

Journal La Jornada

Dimanche 16 août 2020, p. 8

Comme beaucoup d’autres, José Amador et Martha Fernández subissent les conséquences de la pandémie. Depuis des mois, son entreprise de marionnettes à Guanajuato est en vrille. Cette entreprise familiale, dont dépendent également ses trois enfants, est de plus en plus menacée.

Appelé Arte Caripluma, c’est un métier que le couple a commencé à développer pour subvenir aux besoins de sa famille. Amador a été infecté par l’enthousiasme de Fernández pour la création de figurines et depuis 13 ans, ils fabriquent des poupées avec des techniques telles que la couture et la broderie à la main et avec du carton ou du tissu.

Son travail est basé sur divers motifs mexicains. Les personnages dédiés aux alebrijes créés par Pedro Linares et les œuvres de José Guadalupe Posada se distinguent.

▲ L’une des œuvres tirées au sort Photo gracieuseté d’Arte Caripluma

Le 17 mars, date dont José se souvient avec détresse, ils ont arrêté de vendre. Depuis, Arte Caripluma a connu de grandes difficultés financières faute de pouvoir sortir et proposer ses produits. Ainsi, la famille a dû vendre quelques biens et s’endetter.

À cela s’ajoute l’état de santé du couple, car tous deux sont diabétiques, ils ont donc dû rester enfermés.

Peu à peu, ils sont à court de matériaux et de produits à vendre. Pour profiter de ceux qu’ils ont encore et tenter de résoudre un peu leur situation, ils ont organisé une tombola de trois pièces, dont un dragon. Vous pouvez contacter Arte Caripluma sur leur page Facebook ou en appelant le 473128 4468.