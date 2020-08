Dans le tour d’horizon des actualités télévisées d’aujourd’hui, Apple TV Plus a publié une date de première pour «Téhéran», et Netflix a annoncé une date de première pour «La duchesse».

RENDEZ-VOUS

Apple TV Plus diffusera les trois premiers épisodes de « Téhéran » sur 25 sept.. La série de huit épisodes suit un agent du Mossad qui se rend sous couverture pour une mission dangereuse à Téhéran. Les stars du spectacle Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi et Menashe Noy. Apple s’est associé avec Droits Cineflix et Réseau israélien Kan 11 coproduire, et la série est créée par Moshe Zonder, Dana Eden, Maor Kohn.

Netflix a annoncé une série humoristique « La duchesse« Sera présenté en première le 11 sept.. De créateur, producteur exécutif, écrivain et star Katherine Ryan, l’émission suit une mère célibataire chaotique à Londres et sa relation avec sa fille, Olive. Avec Ryan, Dave Becky et Josh Lieberman pour 3Arts et Murray Ferguson, et Petra Fried et Ed Macdonald pour Films Clerkenwell produit exécutif.

PROGRAMMATION

Paon annoncé « PFT Live avec Mike Florio« Sera diffusé en direct exclusivement sur le service de streaming à partir de 24 août. Mike Florio, Chris Simms, avec les invités Peter King et Rodney Harrison, tiendra les fans au courant de la NFL en semaine de 7 h à 9 h HP. L’émission couvre les dernières nouvelles de la ligue, décompose les rumeurs et propose des interviews de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants.

TARD DANS LA NUIT

Ben Stiller et Holly Humberstone sera sur « Jimmy Kimmel en direct!« Ce soir avec l’hôte invité Sarah Cooper, tandis que « Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon » va acceuillir Orlando Bloom, Cecily Strong et Trey Anastasio. Laura Linney apparaîtra sur « The Late Show avec Stephen Colbert, » et Jim Parsons, Sarah Snook et Yiyun Li sera sur « Tard dans la nuit avec Seth Meyers. »