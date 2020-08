Dans le tour d’horizon des actualités télévisées d’aujourd’hui, VH1 a révélé un premier aperçu de «RuPaul’s Drag Race: Vegas Rescue» et Netflix a publié une bande-annonce pour la saison 2 de «Trinkets».

RENDEZ-VOUS

La troisième saison de « Big Hero 6: La série« Fera la première 21 sept. sur Disney XD et DisneyNow. La nouvelle saison comprendra deux histoires de 11 minutes et suivra l’équipe de Big Hero 6 alors qu’elle affrontera Noodle Burger Boy, afin de sauver San Fransokyo. La série nominée aux Emmy est exprimée par des stars de la K-pop Nichkhun Horvejkul et Jae Park, ainsi que des guest stars Kirby Howell-Baptiste et Nichole Bloom. Il est produit par Animation télévisée Disney.

Originaux du spectre a annoncé la deuxième saison de « Le meilleur de Los Angeles« Fera la première 9 sept., et le drame policier en huit parties « Temple»Devrait sortir le 26 octobre. Dans la nouvelle saison de« LA’s Finest », Syd Burnett (Gabrielle Union) pleure la perte de son amie, tandis que Nancy McKenna (Jessica Alba) doit faire face aux séquelles de l’enlèvement de sa fille. Mais lorsqu’une vague de crime à Koreatown menace la communauté, l’équipe doit se réunir avant qu’il ne soit trop tard. Notamment, cette deuxième saison est lancée quelques jours avant que la série ne fasse ses débuts sur Fox. « Temple»Suit Daniel Milton (Mark Strong) qui ouvre une clinique médicale illégale sous la station de métro Temple de Londres. Lorsque la nouvelle de sa clinique commence à se répandre, il est pris au piège des batailles entre la vie et la mort. Regardez les bandes-annonces ci-dessous.

PREMIERS LOOKS

Netflix a publié une bande-annonce pour la deuxième et dernière saison de « Bibelots, ”Dont la première est prévue le 25 août. Basée sur le roman du même nom, la série suit trois adolescentes, Elodie (Brianna Hildebrand), Moe (Kiana Madère) et Tabitha (Quintessa Swindell), qui trouvent de la force les uns dans les autres en essayant de s’intégrer aux autres enfants à l’école. Les autres membres de la distribution de retour comprennent Odiseas Georgiadis, Henry Zaga, Brandon Butler, Larry Sullivan, Joy Bryant, Larisa Oleynik, Octobre Moore, Linden Ashby et Kat Cunning. Kirsten «Kiwi» Smith, Amy Andelson et Emily Meyer produit exécutif. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

VH1 a révélé les trois premières minutes de « Course de dragsters de RuPaul: Vegas Revue», Dont la première est prévue le 21 août. Les six épisodes suivront six anciens concurrents de« Drag Race »alors qu’ils se préparent à lancer le« RuPaul’s Drag Race Live! » spectacle à Las Vegas. World of Wonder Productions a produit la série, et Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, Danielle King et RuPaul Charles exécutif produit. Tim Palazzola et Todd Radnitz exécutif produit pour VH1, avec Jen Passovoy en tant que producteur. Regardez ci-dessous.

DÉVELOPPEMENT

UCP, une division de Groupe Universal Studio, développe une série dramatique, « Pour que d’autres puissent vivre, » avec Stephen Meinen et Esmail Corp. Écrit et produit par Meinen, le spectacle suit un pilote de la garde côtière américaine qui suit un équipage d’hélicoptère de recherche et de sauvetage aux prises avec les conséquences d’événements tragiques. Sam Esmail et Chad Hamilton produira exécutif via leur accord avec UCP, avec Ryan Busse de Collectif d’histoire.

TARD DANS LA NUIT

Ramy Youssef et Dawes sera sur « Jimmy Kimmel en direct!« Ce soir avec l’hôte invité Rob Lowe, tandis que « Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon » va acceuillir Seth Meyers, David Blaine et Burna Boy. Mark McKinnon et Alex Wagner apparaîtra sur « The Late Show avec Stephen Colbert, » et Paula Pell, John Lutz et John Berman sera sur « Tard dans la nuit avec Seth Meyers. »

INITIATIVES

CBS All Access‘ Marc Debevoise et Julie McNamara discutera de l’évolution du service et du changement de marque à venir à NATPE Streaming Plus. Debevoise, qui est le directeur numérique de Viacom CBS et PDG et président de ViacomCBS Digital, et McNamara, qui est vice-président exécutif et chef de la programmation de CBS All Access, présenteront une présentation liminaire lors de la journée d’ouverture de la conférence. L’événement virtuel mettra également en vedette des dirigeants de Fox, GroupM, HBO Max, Quibi, PBS et plus encore. La deuxième itération annuelle de Streaming Plus se déroulera en tandem avec NATPE virtuel du 14 au 17 sept.