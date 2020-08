Nous ne pourrons peut-être pas sortir avec nos amis les jours fériés, mais nous aurons certainement beaucoup à voir en septembre sur HBO. La plate-forme nous a donné toutes les premières de séries, de films, de documentaires et plus encore qui auront au cours de ce mois. Ouvrez l’espace dans votre calendrier car Lovecraft Country et la deuxième saison de Doom Patrol vont commencer. Ci-dessous la liste des premières.

Série à venir sur HBO en septembre

« />

Pays Lovecraft

Patrouille du destin (Saison 2), 4 septembre

Vie parfaite, 4 septembre

Le troisième jour, 14 septembre

Nous sommes qui nous sommes, 14 septembre

Patrie, 27 septembre

Salle 104, SAISON 4

L’unité (Final), 7 septembre

Films diffusés sur HBO en septembre

Présence du mal, 5 septembre

Finn Wolfhard (It) et Mackenzie Davis (Blade Runner 2049) jouent dans ce remake du thriller classique qui terrorise le public depuis plus de 100 ans. Une baby-sitter recrue s’occupant de deux orphelins dans un manoir mystérieux découvre que les enfants et leur nouvelle maison cachent un sombre secret.

« />

Jumanji: le prochain niveau, 12 septembre

Dwayne Johnson, Kevin Hart et Jack Black reviennent à l’écran pour une nouvelle aventure dans le monde fantastique de Jumanji. Cette fois-ci, Bethany, Anthony et Martha doivent traverser des déserts arides et des montagnes enneigées à l’intérieur de Jumanji lorsque Spencer et son grand-père Eddie (Danny DeVito) sont engloutis par le match. Le problème: leurs personnages se sont échangés.

« />

The Good Liar, 19 septembre

Helen Mirren et Ian McKellen s’affrontent dans un délicieux duel de chat et de souris dans cette histoire d’un escroc et d’une riche veuve.

« />

Bloodshot, 26 septembre

Vin Diesel joue dans cette adaptation de la bande dessinée acclamée en tant que super soldat Bloodshot.

« />

Documentaires à venir sur HBO en septembre.

Écho dans le canyon, 8 septembre

Le vœu

Ce mois-ci sera également la dernière chance de voir Venom, The Nun et Le cavalier de la nuit.