Jenji Kohan et son studio de production Tilted Productions sont des producteurs chevronnés de la télévision de premier plan. Ils ont également une liste de contenus à venir sur votre plate-forme de streaming préférée dans le cadre de l’accord de sortie global qu’ils détiennent avec Netflix. Voici un aperçu de tous les projets télévisés et cinématographiques à venir qui ont été lancés jusqu’à présent et qui seront bientôt publiés.

Alors que nous parlons de Jenji Kohan, nous devons rapidement mentionner que Weeds, l’une des plus grandes séries de Jenji avant de passer à Netflix, devrait bientôt être mise aux enchères et pourrait donc potentiellement quitter Netflix.

Jusqu’à présent, Jenji Kohan et Titled Productions ont publié sur Netflix:

Orange est le nouveau noir (saisons 1-7) GLOW (saisons 1-3)

Jenji a également été remercié dans le film Netflix Original 2016 Tallulah.

Passons maintenant à toutes les séries Jenji Kohan dont nous savons qu’elles arrivent sur Netflix.

Tueurs de primes adolescents

Date de sortie de Netflix: 16 août 2020

La série la plus immédiate de Jenji Kohan qui devrait arriver est Teenage Bounty Killers officiellement connu sous le nom de Slutty Teenage Bounty Killers.

La série suit deux soeurs jumelles fraternelles qui unissent leurs forces à un chasseur de primes vétéran pour traquer les méchants maléfiques tout en maintenant leur style de vie somptueux.

GLOW (Saison 4)

Date de sortie potentielle de Netflix: T4 2020 – 2021

GLOW fonctionne sur Netflix depuis un certain nombre d’années et, à notre avis, figure facilement parmi les meilleurs drames et séries sous-estimées actuellement diffusés sur Netflix.

Il suit un groupe de femmes qui sont devenues célèbres pour leur tout nouveau spectacle de lutte. La troisième saison les voit emmener à Vegas.

La saison quatre est actuellement toujours en production, le tournage étant interrompu plus tôt cette année en raison du COVID-19. Mais la série devrait sortir plus tard en 2020 ou au début de 2021. La quatrième saison devrait être la dernière saison.

Distance sociale

Date de sortie potentielle de Netflix: 2020-2021

L’ère des coronavirus a conduit à l’éclairement vert de plusieurs séries télévisées spéciales COVID, y compris NBC’s Connecting. Maintenant, Netflix doit en avoir un appelé Social Distance.

La série est surnommée une anthologie de quarantaine et racontera «un large éventail d’histoires et de moments, certains sismiques et certains banals, nous espérons capturer un moment dans le temps. Et nous espérons que la distance sociale aidera les gens à se sentir plus proches les uns des autres ».

Parmi les acteurs de Social Distance figurent Oscar Nuñez, Guillermo Díaz, Miguel Sandoval, Shakira Barrera, Olli Haaskivi et Isabella Ferreira.

Projets Netflix rumeurs

Jésus adolescent

Officiellement, nous n’avons jamais eu de relations publiques de Netflix concernant Teen Jesus.

La dernière fois que nous avons entendu parler de la série remonte à 2017 lorsque Jenji Kohan a fait la une des journaux en disant que la série nécessite une assurance spéciale en raison de la nature de la série (consultez le Brazillian The First Temptation of Christ pour voir pourquoi).

La série a été décrite comme «« Les années merveilleuses »mais avec Jésus».

Spin-off pour Orange est le nouveau noir

Il y a eu plusieurs rumeurs pour une série dérivée d’Orange is the New Black, la plus récente provenant d’une interview avec Laura Prepon qui a déclaré à PopCulture.com qu’elle serait en «discussion» s’il y avait un spin-off et inclure son personnage d’Alex.

Malheureusement, au-delà des taquineries et des rumeurs, il n’y a toujours rien d’officiel concernant une suite ou un spin-off d’Orange is the New Black mais nous avons les yeux ouverts.

Quel titre de Jenji Kohan avez-vous le plus hâte de regarder sur Netflix?