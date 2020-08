Woody, Buzz et le gang sont de retour dans la première suite proposée par Pixar et c’est un meilleur film que le premier. « Toy Story 2 » nous donne une trame de fond pour Woody, nous présente de nouveaux personnages amusants et donne à Buzz Lightyear la chance de montrer à Woody le sens de l’amitié.

Même si je maintiendrai toujours que «Toy Story» sera toujours le film le plus important de Pixar, «Toy Story 2» s’appuie sur le monde et nous en donne plus à regarder en arrière et à apprécier. Nous voyons comment Woody risquerait tout pour empêcher un ami d’être vendu à la vente de garage et ensuite se faire voler la maison lui-même. Ensuite, Buzz amène le reste des amis à sauver Woody avant qu’il ne soit vendu à un musée au Japon.

Je me souviens d’avoir vu ce film et d’avoir pensé à tout ce qu’il pouvait faire avec les personnages. Le premier «Toy Story» devait établir le monde qui entrave ce que les cinéastes pouvaient faire de manière créative. Dans ce film, le monde est déjà établi, de sorte que les cinéastes sont capables de faire un film plus complet qui fait grandir le monde plutôt que de le construire à partir de zéro.

Dans le premier film «Toy Story», Sid est un bon méchant, mais les enjeux sont globalement faibles. Mais, dans « Toy Story 2 », la volonté d’Al McWhiggin de voler la bataille de Woody et de Stinky Pete pour garder le décor ensemble pour envoyer Woody au Japon augmente ces enjeux. Dans le premier film, tandis que Woody et Buzz vont à Pizza Planet, le reste des jouets reste derrière. Cette fois, les jouets se dirigent vers le magasin de jouets pour aider à sauver leur ami, faisant du sauvetage une entreprise plus inclusive et rassemblant tout le gang.

« Toy Story 2 » aide à s’appuyer sur les problèmes présentés dans le premier film avec l’introduction du diabolique empereur Zurg et d’un Buzz Lightyear fraîchement sorti de la boîte qui croit vraiment qu’il est un garde de l’espace, tout comme Buzz l’a fait dans le premier film. Cela ajoute un élément intrigant au film tout en ramenant les parties de Buzz qui étaient carrément hilarantes de ses premières interactions avec Woody.

Une partie du succès de la franchise «Toy Story» est la distribution incroyable. Tom Hanks, Tim Allen, Wallace Shawn, Don Rickles, John Ratzenberger et Jim Varney sont tous de retour pour donner vie à chacun de leurs personnages jouets. Mais les nouveaux ajouts de ce film font beaucoup pour améliorer l’histoire. Joan Cusack résume parfaitement le rôle de Jessie. Elle est la bonne dose d’excitation et de naïveté pour vendre le personnage. Et Kelsey Grammar brille vraiment en tant que prospecteur, Stinky Pete. La grammaire est capable de dégager la gravité d’un vieux jouet sage et amical, puis de tourner un interrupteur pour devenir le méchant de l’histoire. Dans l’ensemble, c’était une suite parfaitement coulée et une grande raison pour laquelle je l’apprécie plus que l’original.

Classement: 5 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de « Toy Story 2? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.