Trey Songz efface son nom, partageant des reçus après avoir été accusé d’avoir fait pipi sur l’amie de Celina Powell sans son consentement.

Si vous vous êtes réveillé ce matin et que vous vous demandiez pourquoi Trey Songz était à la mode sur les réseaux sociaux, ce n’est pas parce qu’il a laissé tomber de la nouvelle musique.

La chanteuse acclamée par la critique a été accusée par l’amie de Celina Powell, Aliza, sur le podcast No Jumper, de la retenir en otage dans une chambre d’hôtel, de confisquer son téléphone et son sac à main et de lui faire pipi sans son consentement. Comme vous pouvez l’imaginer, les allégations sont assez extrêmes et Internet fonctionne avec elles, pointant des allégations antérieures faites contre lui pour le dépeindre comme un agresseur.

Il n’a pas fallu longtemps à Trey pour répondre aux allégations, faire une déclaration sur Twitter et partager des conversations par message direct avec ses présumés accusateurs.

« Vous restez tous prêts à croire un oiseau », a écrit Trey pour commencer sa matinée, exposant sa conversation avec la femme qui l’accusait.

Ce n’était pas tout ce qu’il avait à dire, poursuivant: «Je reste généralement silencieux sur ce sujet, mais j’ai le sentiment que, à bien des égards, le mouvement de lutte pour les femmes qui ont effectivement souffert de harcèlement et d’abus à différents niveaux a été détourné par celles qui trouvent pratique pour eux-mêmes de se présenter alors qu’ils cherchent à détruire la vie de quelqu’un. «

Il a poursuivi en parlant d’autres femmes en alléguant qu’il les avait abusées sexuellement, en disant: « Je la repousse à chaque fois, mais une fois que vous avez une allégation, peu importe son poids réel dans la validation, cela s’est produit une fois et certaines seront crédibles à partir de cela. moment en avant. Rien de tout cela ne s’est produit. «

Il a suivi avec une déclaration sur Jane Doe qui a affirmé qu’elle avait été agressée sexuellement à Miami. «Vous vous souvenez que Jane Doe a affirmé que je l’ai agressée sexuellement à Miami? Elle veut que je paie pour sa thérapie et le reste de son école à cause de« tout le traumatisme qu’elle a subi ». Veuillez lire. «

Enfin, il a terminé avec ceci. « Vous choisirez 2Crois ce que vous voulez. J’ai concentré mon énergie et mon temps sur de bonnes choses et je sais que le diable veut mon âme plus que jamais », écrit-il. «Je vais garder la tête haute et avancer. Si tu me retiens dans ces moments, j’apprécie ça.