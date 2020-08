Séances au volant Tribeca et Walmart

Le Festival du film de Tribeca s’associe à Walmart pour une nouvelle série drive-in qui aura lieu dans 160 magasins Walmart à travers le pays. Les parkings des magasins seront transformés en théâtres extérieurs du 14 août au 21 octobre pour des projections gratuites de films pour toute la famille, y compris des classiques tels que «The Karate Kid», «Back to the Future», «The Wizard of Oz», « Ghostbusters »et« ET the Extra Terrestrial »ainsi que des plats plus contemporains comme« Black Panther »,« Wonder Woman »et« The Lego Movie ».

Drew Barrymore servira d’hôtes virtuels pour toutes les projections. Peter Berg, Jennifer Garner, James Lebron et Chrissy Metz devraient faire des apparitions virtuelles ou en personne.

Course pour effacer les mouvements MS

Race to Erase MS déménage au Rose Bowl. Nancy DavisLe gala annuel, qui a généralement lieu dans une salle de bal de l’hôtel, se transformera en un drive-in social le 4 septembre. La soirée comprendra des performances de Andy Grammer, Eric Benét, et Siedah Garrett et présentent un regard virtuel exclusif sur la collection adaptative Tommy Hilfiger Automne 2020, une ligne de vêtements conçue pour faciliter l’habillage des personnes handicapées. Jason, le fils de Davis, décédé plus tôt cette année, recevra une «médaille de l’espoir» à titre posthume. L’équipe mère-fils a fondé Cure Addiction Now (CAN) avant le décès de Jason, pour soutenir la recherche visant à trouver des remèdes aux troubles liés à la consommation de substances et à aider à déstigmatiser la dépendance.

Festival de la comédie de New York retardé

Le New York Comedy Festival 2020 a été repoussé à l’année prochaine. Initialement prévue du 9 au 15 novembre, la prochaine édition du festival aura désormais lieu du 8 au 14 novembre 2021. «Alors que nous étions impatients de réunir les meilleurs talents et fans de la comédie du pays. et le monde à New York cet automne, les circonstances présentées par la pandémie nous empêcheront de le faire », a déclaré mercredi matin Caroline Hirsch, fondatrice et propriétaire du New York Comedy Festival et Carolines à Broadway. «C’était une décision extrêmement difficile à prendre, mais après de longues discussions avec la communauté créative, nos partenaires, sponsors et salles, nous sommes parvenus à la décision unanime qu’il ne serait pas possible d’essayer de rassembler les talents et les fans à New York. Ville de manière sûre. Notre priorité absolue est la santé, la sécurité et le bien-être de nos fans, de nos talents et de toutes les personnes impliquées dans le festival.

Cours de films classiques en ligne

Le 92nd Street Y propose son prochain cours de cinéma en ligne Reel Pieces Remote: Classic Films avec Annette Insdorf. Axé sur la justice raciale, le cours se déroule du 9 au 10 août avec des conversations sur «Mudbound», «Marshall» et deux films de Sidney Poitier «The Defiant One» et «Mandela and DeKlerk».