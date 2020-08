Trini Lopez, chanteur d’El martillito et acteur dans le film Douze de la potence, meurt de Covid-19

▲ Le musicien et acteur, photographié en 2002, est décédé à 83 ans. Photo Ap

Presse Europa

Journal La Jornada

Jeudi 13 août 2020, p. 8

Madrid. Trini Lopez, chanteur et guitariste qui a également joué dans le film de Robert Aldrich Twelve from the Gallows, est décédé mardi dernier des complications de Covid-19, selon le magazine Palm Springs Life, qui a partagé la nouvelle via Instagram.

Trini Lopez, qui vivait à Palm Springs depuis les années 1960, est décédé le 11 août. L’une de ses chansons les plus connues de son album à succès de 1963 était If I Had a Hammer (Le petit marteau) », peut être lu à côté d’une photo de l’artiste tenant l’un de ces outils. Son décès survient après avoir terminé un documentaire sur sa vie par P. David Ebersole et Todd Hughes, ajoute la publication.

Lopez est né au Texas en 1937 de parents mexicains. Il a commencé à jouer dans des groupes à 15 ans et en 1958, son groupe Big Beats a signé avec Columbia Records après avoir enregistré avec Norman Petty, producteur de Buddy Holly. Il a commencé sa carrière solo peu de temps après et s’est allié avec King Records, un label pour lequel il a sorti plusieurs singles avant de quitter en 1962.

Il a rapidement obtenu une résidence à la discothèque de Los Angeles de PJ, où Frank Sinatra l’a vu et l’a signé chez Reprise Records en 1963. Cette année-là, il a sorti son premier album, Trini Lopez chez PJ, qui comprenait une reprise de If I Had a Hammer qui était un succès mondial.

Il s’est également aventuré dans le monde du théâtre, avec Twelve from the Gallows, où il a partagé des photos avec Charles Bronson, Ernest Borgnine, John Cassavetes, Lee Marvin, Donald Sutherland et Telly Savalas. Il est apparu plus tard dans des séries comme Area 12 et The Hardy Boys / Nancy Drew Mysteries.