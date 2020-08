Trini Lopez, le chanteur et guitariste pop qui a également joué dans «The Dirty Dozen» de Robert Aldrich, est décédé lundi des complications du COVID-19.

Le magazine Palm Springs Life a rapporté sa mort. C’était un résident de longue date du désert. Les cinéastes P. David Ebersole et Todd Hughes avaient récemment terminé un documentaire sur sa vie.

Né Trinidad Lopez III à Dallas, Texas, ses parents étaient tous deux mexicains. Lopez a commencé à jouer dans des groupes à 15 ans et a eu un premier succès avec une reprise de «If I Had a Hammer», de son premier album en 1963, suivi de «Lemon Tree» en 1965.

Il se produit régulièrement à Las Vegas et a eu plus de succès avec «I’m Comin ‘Home, Cindy», «Sally Was a Good Old Girl», «Michael», «Gonna Get Along Without Ya’ Now» et «The Bramble Bush». «

Au plus fort de sa popularité au milieu des années 1960, il a conçu deux guitares pour la société Gibson Guitar qui restent des objets de collection parmi les musiciens.

Lopez est également apparu à la télévision dans «Adam-12» et «The Hardy Boys / Nancy Drew Mysteries». ⁠