Le président Trump, dans un nouvel ordre exécutif vendredi soir, a fixé un délai de 90 jours à ByteDance pour céder complètement les actifs américains de TikTok sur la base des craintes du gouvernement américain que l’application vidéo menace la sécurité nationale américaine.

Cela signifie que ByteDance, basé à Pékin, aura jusqu’au 12 novembre pour trouver un acheteur basé aux États-Unis pour les opérations de TikTok en Amérique. La commande force officiellement le déroulement de l’acquisition par ByteDance en 2017 de Muiscal.ly, l’application vidéo de synchronisation labiale que ByteDance a migrée vers TikTok l’année suivante.

«Il existe des preuves crédibles qui me portent à croire que ByteDance» – par l’acquisition de Muiscal.ly – «pourrait prendre des mesures qui menacent de porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis», a déclaré Trump dans l’ordonnance. L’ordonnance ne détaille pas les preuves que le gouvernement américain a identifiées indiquant que TikTok est une menace pour la sécurité nationale.

La dernière action de Trump semble être une formalité dans la tentative de l’administration d’éliminer le contrôle chinois sur la présence de TikTok aux États-Unis: le président a déjà publié la semaine dernière un décret interdisant aux entreprises américaines de faire affaire avec TikTok à compter du 20 septembre, à moins que les affaires ne le soient vendu à une entité américaine d’ici là.

Microsoft a confirmé qu’il était en pourparlers pour acheter TikTok à ByteDance et a déclaré qu’il prévoyait de conclure les négociations de fusion et d’acquisition d’ici le 15 septembre.

La nouvelle ordonnance de Trump conclut l’enquête de sécurité nationale sur ByteDance et TikTok lancée à l’automne 2019 par le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un groupe interinstitutions dirigé par le département du Trésor qui a le pouvoir de bloquer les transactions étrangères impliquant Entités américaines.

«Aujourd’hui, le président a rendu une ordonnance interdisant la transaction qui a abouti à l’acquisition de Musical.ly, désormais connue sous le nom de TikTok, par la société chinoise ByteDance», a déclaré le secrétaire américain au Trésor Steven T. Mnuchin, président du CFIUS, dans un communiqué. déclaration vendredi. «Le CFIUS a procédé à un examen exhaustif de l’affaire et a recommandé à l’unanimité cette action au Président afin de protéger les utilisateurs américains de l’exploitation de leurs données personnelles.»

ByteDance doit obtenir l’approbation du CFIUS avant de finaliser la vente de l’activité américaine de TikTok.

En outre, une fois que ByteDance a conclu la vente des opérations américaines de TikTok, il doit détruire toutes les données qu’il a en sa possession liées à l’application et «CFIUS est autorisé à exiger l’audit de ByteDance aux conditions qu’il juge appropriées afin de garantir qu’une telle destruction de les données sont complètes », conformément à l’ordonnance du 14 août de Trump.

Pour vérifier que ByteDance respecte la commande, la société doit immédiatement autoriser les responsables américains (tels que désignés par le CFIUS) à accéder à «tous les locaux et installations de ByteDance et TikTok Inc… pour inspecter et copier tous les livres, registres, comptes, correspondance, mémorandums , et autres registres et documents »; auditer «tous les systèmes d’information, réseaux, matériels, logiciels, données, communications ou biens»; et interviewer les employés et les cadres.

Le procureur général américain William Barr « est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer cette ordonnance », a indiqué l’ordonnance de Trump.

Dans une déclaration en réponse à la dernière commande de Trump, TikTok n’a pas abordé la nouvelle date limite de cession ou les allégations de l’administration Trump selon lesquelles l’application est une menace pour la sécurité. TikTok a affirmé n’avoir jamais fourni de données sur les utilisateurs américains au gouvernement chinois et affirmé qu’il ne se conformerait pas à une telle demande du régime.

« Comme nous l’avons dit précédemment, TikTok est aimé par 100 millions d’Américains parce que c’est un foyer de divertissement, d’expression de soi et de connexion », indique le communiqué de TikTok. «Nous nous engageons à continuer d’apporter de la joie aux familles et des carrières significatives à ceux qui créent sur notre plateforme pendant de nombreuses années.»