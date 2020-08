Andrei Castravet et le frère d’Elizabeth Potthast Castravet, Charlie Potthast, ont failli en venir aux mains lors d’un épisode récent de 90 Day Fiancé: Happily Ever After de TLC.

Charlie, avec le père d’Elizabeth, Chuck Potthast, a posé à Andrei une question de trop sur son passé dans son pays d’origine, la Moldavie, à son goût.

Lors d’un dîner officiel avec la famille et les amis d’Andrei juste avant le prochain mariage d’Andrei et d’Elizabeth en Moldavie, les beaux-frères se sont menacés et se sont maudits. Ils se sont levés à un moment donné et se sont bousculés, mais heureusement, ils n’ont pas lancé de coups de poing.

Finalement, Elizabeth et Andrei ont quitté le dîner ensemble, Elizabeth à juste titre furieuse contre son mari et son frère.

Dans un nouvel aperçu d’un épisode à venir de 90 Day Fiancé: Happily Ever After, Andrei et Elizabeth ont discuté de l’argument. Dans un moment vulnérable, Andrei a admis qu’il était allé trop loin et a expliqué la raison pour laquelle il était si bouleversé.

Elizabeth Potthast et Andrei Castravet | Elizabeth Potthast Castravet sur Instagram

Elizabeth a déclaré à Andrei qu’elle n’avait « jamais vu ce regard dans ses yeux auparavant » lors de la dispute familiale

Le matin après le combat massif d’Andrei avec le père et le frère d’Elizabeth, Andrei et Elizabeth se sont promenés dans un quartier de Moldavie pour discuter de ce qui s’était passé. Elizabeth, l’air visiblement frustrée et épuisée, a déclaré aux producteurs de 90 Day Fiancé que Chuck et Charlie étaient toujours contrariés par la dispute.

Confrontant son mari à propos de son comportement choquant de la nuit précédente, Elizabeth a déclaré avec inquiétude: «Je ne vous ai jamais vu agir de cette façon. Je n’ai jamais vu ce regard dans vos yeux auparavant. »

Prenant une profonde inspiration, Andrei répondit simplement: «Désolé, Lib.»

Mais c’était loin d’être suffisant pour Elizabeth, qui voulait plus d’excuses. La star du fiancé de 90 jours a appelé Andrei pour ne pas avoir assumé la responsabilité de ses actes avec sa belle-famille.

«Désolé, Lib?», A-t-elle demandé sarcastiquement. « D’accord. Très sincère … j’ai dû vous amener à vous excuser.

Andrei a admis que son comportement était «son erreur»

Frustré, Andrei a demandé à Elizabeth de voir la nuit de son point de vue également. Il a fait valoir qu’il avait souvent le sentiment qu’Elizabeth prenait le parti de sa famille au lieu de le défendre dans les conflits.

« Combien voulez-vous? » il a demandé à sa femme. «Je ne vais pas simplement me pencher pour vous faire croire en moi. J’ai dit: «Je suis désolé.» Vous êtes ma femme. Nous sommes déjà ensemble depuis tant d’années. Vous devez comprendre d’où je viens. »

Pourtant, dans un rare moment de vulnérabilité, Andrei s’est adouci et a admis qu’il était allé trop loin – en particulier dans ses mots durs envers son beau-père.

«C’était trop», dit-il à Elizabeth. «C’était mon erreur.

Andrei a avoué qu’il n’était même pas sûr qu’Elizabeth voudrait encore se marier avec leur deuxième mariage.

«Je pense que j’en ai trop fait», a-t-il déclaré aux producteurs de Fiancé de 90 jours, «et j’espère que nous allons toujours avoir le mariage.»

L’une des raisons de son explosion, a affirmé Andrei, était sa consommation excessive d’alcool avant et pendant le dîner de la famille la nuit précédente.

«Bébé, c’est l’alcool», a déclaré la star du Fiancé des 90 jours à Elizabeth sceptique. «Je suis désolé pour ça. J’en ai trop dit et l’alcool parlait.

La star de 90 Day Fiancé a déclaré qu’il défendait son honneur et son mariage

Mais Andrei a expliqué que ce n’était pas seulement le vin qui l’avait amené à jouer avec rage. Il sentait que la famille d’Elizabeth se moquait de son mariage, ainsi que de ses antécédents.

« Ils faisaient des blagues, et toute l’attention était sur moi, et je me suis offensé », a avoué Andrei. « Je ne pouvais pas simplement garder mes sentiments et ne rien dire en retour. »

Le joueur de 33 ans a été particulièrement offensé par l’insinuation de Charlie selon laquelle il n’aimait pas vraiment ou ne voulait pas vraiment être avec Elizabeth. Charlie avait laissé entendre que son beau-frère était peut-être après une carte verte à la place, ce qui a finalement déclenché Andrei.

«En fait, il m’a demandé si je venais en Amérique parce que c’est l’Amérique – et si je n’y étais pas venu pour Libby», se plaignit Andrei avec dégoût. « Le fait qu’il me place juste dans le groupe des gens qui essaient de frapper d’autres personnes pour y arriver, il a juste de la chance que je ne l’ai pas emmené à l’extérieur. »

La star de 90 Day Fiancé a accepté de s’excuser auprès de Chuck. Quant à Charlie, Andrei a insisté sur le fait qu’il «n’avait aucun regret» sur son comportement à son égard. Pourtant, il a accepté à contrecœur d’essayer de faire amende honorable avec le frère d’Elizabeth si cela signifiait qu’ils pouvaient passer le mariage.