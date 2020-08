En entrant dans la saison télévisée 2020-21, l’Arrowverse a jusqu’à présent déployé 26 saisons d’action super-héroïque. Parmi la galerie collective des voyous des spectacles, qui ont été les meilleurs méchants? Et quels nemeses n’étaient que moi?

À l’occasion du premier rassemblement de fans de DC FanDome (qui se tiendra en ligne le samedi 22 août), TVLine a mis à jour son classement de chaque Arrowverse Big Bad. Nous avons débattu exactement de l’endroit où Alice, Léviathan, les destins, le tout-puissant Anti-Monitor et d’autres nouveaux ennemis devraient atterrir, mais nous avons également revisité plusieurs des adversaires initialement classés après examen supplémentaire.

Super nouvelle! Black Lightning (Saison 3) rejoint le mélange cette année, maintenant que Jefferson Pierce est officiellement entré dans le Arrowverse officiel. Gravedigger a-t-il propulsé la série à un début solide?

Aussi, comment le «nouveau» Lex Luthor se compare-t-il à son moi d’avant la crise? Quel est le rang du Big Bad de Batwoman avec le petit agenda? Est-ce qu’un certain virevolteur de moustache joue toujours au Jenga dans la cave? Quel ennemi pour la première fois a obtenu une note «incomplète»? Et lequel des nouveaux ajouts de la liste a atterri dans le Top 10?

Consultez le classement ci-joint de Every Arrowverse Big Bad (cliquez ici pour un accès direct), puis partagez vos réflexions sur l’endroit où les nouveaux arrivants ont atterri et qui, parmi les méchants, vous classeriez personnellement plus ou moins haut.

Flash, Black Lightning et Batwoman reviendront (espérons-le) avec de nouvelles saisons en janvier 2021, tandis que Supergirl et Legends of Tomorrow devraient revenir à la «mi-saison».

