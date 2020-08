Cardi B est un rappeur, auteur-compositeur et star des médias sociaux qui est devenu célèbre après avoir laissé tomber le single à succès «Bodak Yellow». Au cours des dernières années, Cardi B a fait les manchettes d’innombrables fois et a été saluée pour sa polyvalence.

Elle est actrice, épouse, chanteuse et mère d’une adorable petite fille. Cardi B semble faire tout cela avec facilité, et malgré son emploi du temps chargé, elle prend le temps de prendre soin de ses cheveux et de sa peau. Récemment, elle s’est ouverte, révélant son masque capillaire entièrement naturel qui est garanti pour rajeunir et hydrater les cheveux secs.

Cardi B est l’une des plus grandes stars de la musique

Cardi B a eu un début de vie difficile, élevé dans le South Bronx par une famille ouvrière. Elle a connu de nombreuses difficultés financières au cours de son adolescence et a pris une série de petits boulots pour joindre les deux bouts, y compris travailler dans une épicerie.

En tant que jeune femme, Cardi B est devenue strip-teaseuse et a commencé à gagner suffisamment d’argent pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et subvenir à ses besoins de base. C’est à cette époque qu’elle a commencé à devenir une star des médias sociaux, plusieurs de ses vidéos devenant virales.

Après un passage à la télé-réalité, Cardi B a commencé à se concentrer sur sa carrière musicale naissante. En 2017, elle a commencé son ascension fulgurante vers le sommet, travaillant sur des mixtapes et des singles. C’est « Bodak Yellow » qui a catapulté la jeune star au sommet, et elle a rapidement suivi cette chanson avec d’autres succès populaires, y compris le hit « I Like It ».

Cardi B s’est avérée imparable et, en 2019, elle a joué un rôle dans le film de Jennifer Lopez, Hustlers. Depuis qu’elle a donné naissance à sa fille, Kulture, Cardi B a continué à travailler dur sur sa carrière, montrant à ses fans que les femmes peuvent vraiment tout faire.

Cardi B adore prendre soin de ses cheveux et de sa peau

Cardi B | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Cardi B est une «fille de fille» admise et adore se faire dorloter avec les meilleurs produits de maquillage, de soins de la peau et de cheveux. Elle aime particulièrement les cheveux extravagants et a révélé qu’elle dépensait environ mille dollars rien que pour ses cheveux, y compris le coût d’une perruque et d’un style. Cardi B adore se présenter aux événements avec des couleurs et des styles de cheveux audacieux, mais quand il s’agit de son look à la maison, elle préfère garder les choses un peu plus simples.

Comment fabriquer le masque capillaire à domicile de Cardi B

Récemment, Cardi B a révélé la seule astuce qu’elle utilise pour garder ses cheveux doux, sains et luxueux. Elle a publié une vidéo TikTok détaillant comment préparer un masque capillaire maison qu’elle aime utiliser sur ses cheveux ainsi que sur sa petite fille, les cheveux de Kulture.

Cardi B utilise un mélangeur pour mélanger le masque, en ajoutant deux œufs, un demi-avocat frais, une cuillerée de mayonnaise et quelques traits d’huile de ricin noire jamaïcaine. Après avoir mélangé les ingrédients du masque, Cardi B applique le masque sur l’ensemble de ses cheveux, puis les enveloppe dans un sac en plastique, semblable à un sac d’épicerie.

«Laissez-le mariner comme du poulet», a déclaré la rappeuse, suggérant à ses partisans de laisser le masque aussi longtemps qu’ils le peuvent. Enfin, Cardi B nettoie le masque, revitalise ses cheveux et vaporise une couche d’eau de riz sur ses mèches fraîchement masquées.

En guise de dernière étape, elle met ses cheveux dans des rouleaux et les sèche partiellement, avant de faire une éruption complète. Dans son tutoriel, la rappeuse a noté qu’il fallait une certaine «discipline» pour que ses cheveux soient aussi sains qu’aujourd’hui – et cela est principalement dû à l’utilisation régulière de son masque capillaire.