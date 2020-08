Alors que beaucoup de gens parlent de l’apparition de Kylie Jenner dans le clip vidéo «WAP» de Cardi B et Megan The Stallion, il semble que Carole Baskin de Tiger King souhaite également ajouter son nom au mix. Baskin a fait une critique fulgurante de la vidéo.

Carole Baskin, Cardi B (G-D) | Prince Williams / Wireimage

Carole Baskin est devenue par inadvertance une figure de la culture pop après «Tiger King»

Baskin, avec Joe Exotic, est devenu des noms familiers après la sortie de Tiger King et le monde s’est familiarisé avec l’industrie des grands félins. Cependant, avant même que Tiger King ne soit rendu public, Baskin était déjà prêt pour une introduction au grand public.

Il y avait déjà un projet télévisé scénarisé sur la saga en développement. À la fin de l’année dernière, il a été annoncé que Kate McKinnon jouerait dans la série, adaptée du podcast Joe Exotic, sous le nom de Baskin. Aucune autre annonce concernant cette série n’a encore été annoncée. Il y a aussi plusieurs autres projets en cours, y compris une mini-série avec Nicolas Cage dans le rôle d’Exotic, un film de Ryan Murphy avec Rob Lowe dans le rôle d’Exotic. Tara Reed dit également qu’elle est en pourparlers pour jouer le rôle de Baskin dans un projet.

Ensuite, il y a aussi Investigation Discovery, Investigating the World of Joe Exotic, qui, malgré son nom, pose également des questions sur Baskin. Selon le réseau: «Est-elle une croisée désintéressée et protectrice des animaux, qui a trouvé une force inimaginable malgré la mystérieuse disparition de son mari? Ou assistons-nous au master plan de Carole Baskin enfin prendre effet? Malgré ses affirmations d’innocence, a-t-elle orchestré la disparition de Don Lewis pour prendre le contrôle de sa fortune, consolider le pouvoir et dévaster ses ennemis?

Elle a un message pour Cardi B après la vidéo « WAP »

Bien que Cardi B et Megan Thee Stallion n’apparaissent pas physiquement avec des animaux exotiques dans la vidéo, uniquement via un écran vert, Baskin est toujours en désaccord avec cela. Elle a parlé de l’émission avec TMZ. Le tabloïd rapporte que Baskin a déclaré: « Le pire dans le nouveau clip de Cardi B est la façon dont il glorifie les riches qui gardent des tigres comme animaux de compagnie, et elle pense que cela donne à chaque adepte ignorant envie d’imiter en faisant de même. »

Le rapport continue: « Bien que Carole soit heureuse que les chats ne soient probablement pas vraiment dans la pièce avec Cardi et Megan – seulement photoshoppés – elle dit que poser des animaux sauvages devant des écrans verts et les utiliser dans des productions n’est pas naturel et déroutant. » Baskin pense que les producteurs de la vidéo ont travaillé avec ce qu’elle appelle un «gros proxénète» comme Doc Antle, qui est également présenté dans Tiger King, ou Mario Tabraue.

L’équipe de Cardi B ou le réalisateur de la vidéo, Colin Tilley, n’ont pas reconnu ce que Baskin avait à dire.

Cependant, Cardi B a un lien intéressant avec le monde de Tiger King. Peu de temps après la première et le succès massif de Tiger King, Cardi B a publiquement plaidé pour Joe Exotic et a même déclaré qu’elle pourrait lancer un GoFundMe. Plus tard, elle a fait marche arrière après que TMZ ait déclaré que GoFundMe n’autorisait pas les collectes de fonds pour les détenus. reconnu coupable de crimes violents. Elle a tweeté: «Omg je jouais juste. Je l’aime bien et il avait besoin d’une meilleure représentation .ooooooooooooooooooo ici Kitty Kitty. «