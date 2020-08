C’est le début d’une nouvelle semaine et le moment est venu de jeter un œil à ce qui va arriver à Disney + en Australie et en Nouvelle-Zélande le vendredi 14 août. Cette semaine, Disney + recevra un certain nombre de nouveaux films et émissions, dont «The Greatest Showman», «Magic Camp» et «Upside-Down Magic».

Voici le résumé complet:

«Le plus grand showman»

Hugh Jackman joue dans cette comédie musicale audacieuse et originale – inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T. Barnum – célébrant la naissance du show business et les rêves qui prennent vie.

Bizarre mais vrai – Episode 301 – Les dinosaures

Les hôtes Charlie Engelman et Carly Ciarrocchi n’ont pas de billets pour la première du film de leur actrice préférée, contrairement à leurs amis. La quête de Charlie et Carly pour se rendre à la première de l’Alabama Cones les emmène dans un voyage fascinant vers le monument national des dinosaures. Là, ils élaborent un plan avec un paléontologue pour «déterrer» la pâte.

Muppets Now – Épisode 103 – «Devenir nerveux»

Joe, le nouveau conseiller juridique de The Muppets, interrompt la livraison prévue de Muppets Now pour annoncer que tout le contenu en streaming doit être examiné par un groupe de discussion. Les choses vont de mal en pis lorsque Scooter rencontre le public de test assigné – les critiques farouches Statler & Waldorf. Le chef suédois collabore avec le chef Roy Choi alors que les deux essaient de préparer un bol de kalbi unique en son genre. Le Dr Bunsen Honeydew et son assistant, Beaker, engagent un livreur de pizza (Al Madrigal) pour explorer la vitesse. Mlle Piggy et ses invités, Linda Cardellini et Taye Diggs, approfondissent le fonctionnement d’une relation saine. L’incroyable émission de jeu de Pepe The King Prawn présente de nouveaux concurrents, de nouveaux défis, de nouvelles règles et aucune planification du tout

Vampirina Ghoul Girls Rock! Saison 2

Une jeune fille vampire fait face aux joies et aux épreuves d’être la petite nouvelle de la ville lorsque sa famille déménage de Transylvanie en Pennsylvanie.

Scrapyard Supercar, Saison 1

Petrolhead Shane Lynch prépare deux équipes de mécaniciens amateurs à une tâche aux proportions épiques; ils n’ont que quatre jours pour construire des machines monstres capables de surpasser l’attribut «top-atout» d’une supercar! Sous la direction experte de l’ingénieur en chef Ralph Hosier, ils ont eu libre cours dans une casse automobile pour construire leurs véhicules, avant de s’affronter sur le circuit pour voir lequel fonctionne le mieux. À travers les épreuves et les tribulations des équipes, nous apprendrons comment fonctionnent les supercars et à quel point il est difficile d’atteindre la perfection. De l’accélération au freinage, de la maniabilité à l’adhérence, c’est un véritable test de beauté contre bête. Scrapyard Supercar.

Bizarre mais vrai! Saison 2

Un jour à Disney – Épisode 137 – «Pavan Komkai: ingénieur de diffusion»

Directeur de l’ingénierie de diffusion chez Disney Streaming Services, Pavan «Billy» Komkai explique le processus unique de diffusion de sports en direct sur ESPN + pour les fans du monde entier. Quelle que soit l’heure de la journée ou le lieu de l’événement, l’équipe des services de diffusion en continu de Disney offre aux téléspectateurs une couverture de haute qualité de divers événements sportifs chaque jour.

Magic Camp – Première

Un groupe de campeurs inadaptés aide un magicien malchanceux à redécouvrir son amour de la magie dans «Magic Camp» de Disney, une comédie réconfortante sur la joie et la confiance dans l’acceptation de soi.

Magie à l’envers

Dans ce film fantastique et enchanteur basé sur le livre pour enfants à succès du New York Times, Nory et sa meilleure amie Reina entrent à la Sage Academy for Magical Studies, où les pouvoirs non conventionnels de Nory la placent dans une classe pour ceux qui ont la tête en bas. la magie. Inébranlable, Nory tente de prouver que cette magie à l’envers peut être tout aussi puissante que celle du côté droit.

Playtime With Puppy Dog Pals Puppy Playcare, Saison 2

Les chiots carlin qui aiment s’amuser, les frères Bingo et Rolly, ont des appétits à la recherche de sensations fortes qui les emmènent dans des aventures exaltantes dans leur quartier et dans le monde entier. Qu’il s’agisse d’aider leur propriétaire Bob ou d’aider un ami dans le besoin, la devise des carlins est que la vie est plus excitante avec votre meilleur ami à vos côtés. Chaque épisode comprend deux histoires de 11 minutes qui présentent les similitudes et les différences entre Bingo et Rolly, tout en présentant des leçons positives sur l’amitié, la résolution de problèmes, la collaboration, la créativité et l’aventure.

Temps de boom de la nature (S1)

«Nature Boom Time!» est une émission éducative sur la nature et l’environnement produite par World By Charlie Productions et actuellement diffusée sur Nat Geo WILD. Le spectacle suit Charlie, Kirby et Patrick – trois meilleurs amis perpétuellement enthousiastes – alors qu’ils voyagent à travers les États-Unis pour en apprendre davantage sur les arbres et ce qui rend la nature incroyablement impressionnante. La science et l’histoire sont expliquées avec des découpes de papier et la fille maladroite Casey de retour au siège!

Défi gardien de zoo de Sam (S1)

Rejoignez Sam Peltz, un passionné de la faune, alors qu’elle relève un nouveau défi de la faune! Voyez Sam se rapprocher d’un kinkajou, des girafes, des pingouins et plus encore!

Le monde de Scuba Sam (S1)

Apprenez certains des faits les plus intéressants sur la faune marine et l’océan en rejoignant Scuba Sam pour un voyage aquatique et découvrez les merveilles du monde sous-marin. Plongez-vous alors qu’elle vous apprend les raies manta, les nudibranches, les poissons-clowns, les méduses et plus encore afin de voir par vous-même pourquoi l’océan est un endroit si étonnant pour ces créatures.

Espacé (S1)

Vous avez toujours voulu voyager dans l’espace? Vous vous demandez à propos de la Voie lactée ou si les extraterrestres existent vraiment? Alors soyez espacé! Découvrez notre univers grâce à des images tirées du télescope spatial Hubble et voyez comment il inspire notre monde et notre culture.

Qu’attendez-vous avec impatience de voir sur Disney + cette semaine?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk