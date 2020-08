C’est le début d’une nouvelle semaine et il est temps de jeter un œil à ce qui arrivera à Disney + plus tard cette semaine aux États-Unis et au Canada. Cette semaine voit le lancement de la troisième saison de Weird But True, qui est désormais une exclusivité Disney +. De plus, il y a quelques nouveaux ajouts à la bibliothèque, notamment Ant-Man & The Wasp, Zombies 2 et The Greatest Showman.

Remarque: le contenu peut varier en fonction de votre pays et est susceptible de changer.

Voici le résumé complet:

Vendredi 14 août

Bizarre mais vrai – Episode 301 – Dinosaures (Global)



Les hôtes Charlie Engelman et Carly Ciarrocchi n’ont pas de billets pour la première du film de leur actrice préférée, contrairement à leurs amis. La quête de Charlie et Carly pour se rendre à la première de l’Alabama Cones les emmène dans un voyage fascinant vers le monument national des dinosaures. Là, ils élaborent un plan avec un paléontologue pour «déterrer» la pâte.

Zombies 2 (États-Unis / Canada)

Chronique des aventures continues des étudiants de Seabrook High Addison et Zed, dont la romance naissante est menacée par l’arrivée des loups-garous.

Muppets Now – Épisode 103 – «Devenir nerveux» (Global)

Joe, le nouveau conseiller juridique de The Muppets, interrompt la livraison prévue de Muppets Now pour annoncer que tout le contenu en streaming doit être examiné par un groupe de discussion. Les choses vont de mal en pis lorsque Scooter rencontre le public de test assigné – les critiques farouches Statler & Waldorf. Le chef suédois collabore avec le chef Roy Choi alors que les deux essaient de préparer un bol de kalbi unique en son genre. Le Dr Bunsen Honeydew et son assistant, Beaker, engagent un livreur de pizza (Al Madrigal) pour explorer la vitesse. Mlle Piggy et ses invités, Linda Cardellini et Taye Diggs, approfondissent le fonctionnement d’une relation saine. L’incroyable émission de jeu de Pepe The King Prawn présente de nouveaux concurrents, de nouveaux défis, de nouvelles règles et aucune planification du tout

«The Greatest Showman» (États-Unis / Canada / Australie / NZ)



Hugh Jackman joue dans cette comédie musicale audacieuse et originale – inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T. Barnum – célébrant la naissance du show business et les rêves qui prennent vie.

Ant-Man et la guêpe (États-Unis / Canada)



Bien qu’il soit assigné à résidence, Scott Lang, avec le Wasp, entreprend d’aider le Dr Hank Pym à entrer dans le royaume quantique alors qu’ils affrontent de nouveaux ennemis en cours de route.

Un jour à Disney – Épisode 137 – «Pavan Komkai: ingénieur de diffusion» (Monde)

Directeur de l’ingénierie de diffusion chez Disney Streaming Services, Pavan «Billy» Komkai explique le processus unique de diffusion de sports en direct sur ESPN + pour les fans du monde entier. Quelle que soit l’heure de la journée ou le lieu de l’événement, l’équipe des services de diffusion en continu de Disney offre aux téléspectateurs une couverture de haute qualité de divers événements sportifs chaque jour.

Magic Camp – Première (mondiale)

Un groupe de campeurs inadaptés aide un magicien malchanceux à redécouvrir son amour de la magie dans «Magic Camp» de Disney, une comédie réconfortante sur la joie et la confiance dans l’acceptation de soi.

Alaska Animal Rescue (S1) (États-Unis / Canada)

Les premiers intervenants, les vétérinaires et les gardiens d’animaux dévoués du Alaska SeaLife Center, du Alaska Raptor Center et du Alaska Wildlife Conservation Center bravent les terrains dangereux et les climats impitoyables pour répondre aux animaux dans le besoin.

Léopards sauvages de l’Inde (États-Unis / Canada)

L’Inde est peut-être la terre du Tigre, mais elle abrite également des maîtres de la furtivité qui rôdent dans la jungle la plus profonde et la plus haute des montagnes. Voyagez au Ladakh dans l’Himalaya à la recherche des léopards des neiges – le fantôme des montagnes. Ensuite, aventurez-vous dans le royaume du plus petit des grands félins – le léopard des nuages ​​dans les jungles du nord-est de l’Inde. Caméraman de la faune et boursier du National Geographic, Sandesh Kadur a pour mission de découvrir leurs vies secrètes.

Sauvetage des animaux de la jungle (S1) (États-Unis / Canada)

L’Inde est l’un des pays les plus riches en biodiversité au monde. Une équipe dévouée de défenseurs de l’environnement et de vétérinaires a pour mission de sauver les animaux en détresse et de trouver un moyen pour que le peuple et la faune de l’Inde coexistent en harmonie.

Nature Boom Time (S1) (États-Unis / Canada / Royaume-Uni / Irlande / Australie / NZ)

«Nature Boom Time!» est une émission éducative sur la nature et l’environnement produite par World By Charlie Productions et actuellement diffusée sur Nat Geo WILD. Le spectacle suit Charlie, Kirby et Patrick – trois meilleurs amis perpétuellement enthousiastes – alors qu’ils voyagent à travers les États-Unis pour en apprendre davantage sur les arbres et ce qui rend la nature incroyablement impressionnante. La science et l’histoire sont expliquées avec des découpes de papier et la fille maladroite Casey de retour au siège!

Sam’s Zookeeper Challenge (S1) (États-Unis / Canada / Royaume-Uni / Irlande / Australie / NZ)

Rejoignez Sam Peltz, un passionné de la faune, alors qu’elle relève un nouveau défi de la faune! Voyez Sam se rapprocher d’un kinkajou, des girafes, des pingouins et plus encore!

Scuba Sam’s World (S1) (États-Unis / Canada / Royaume-Uni / Irlande / Australie / NZ)

Apprenez certains des faits les plus intéressants sur la faune marine et l’océan en rejoignant Scuba Sam pour un voyage aquatique et découvrez les merveilles du monde sous-marin. Plongez-vous alors qu’elle vous apprend les raies manta, les nudibranches, les poissons-clowns, les méduses et plus encore afin de voir par vous-même pourquoi l’océan est un endroit si étonnant pour ces créatures.

Espacé (S1) (États-Unis / Canada / Royaume-Uni / Irlande / Australie / NZ)

Vous avez toujours voulu voyager dans l’espace? Vous vous demandez à propos de la Voie lactée ou si les extraterrestres existent vraiment? Alors soyez espacé! Découvrez notre univers grâce à des images tirées du télescope spatial Hubble et voyez comment il inspire notre monde et notre culture.

T.O.T.S. (S1) (États-Unis / Canada)

«TOTS», une série humoristique animée pour les enfants de 2 à 7 ans, explore les aventures hilarantes des meilleurs amis Pip et Freddy, un pingouin tenace et un flamant rose au bon cœur, qui sont les seuls oiseaux livreurs non cigognes en formation à Service de transport Tiny Ones (TOTS). En tant que nouveaux membres de l’équipe estimée, ces dépliants juniors doivent prendre soin de transporter les bébés animaux de la pépinière à leurs familles pour toujours à travers le monde. Chaque épisode comprend deux histoires de 11 minutes qui mettent en évidence l’utilisation de la pensée créative et de la résolution de problèmes pour montrer aux jeunes téléspectateurs qu’il n’y a pas qu’une seule façon d’atteindre un objectif.

T.O.T.S. Appel à tous les T.O.T.S. (S1) (États-Unis / Canada)

Chats sauvages de l’Inde (S1) (États-Unis / Canada)

Les chats sauvages de l’Inde sont des symboles de force et de royauté depuis les temps anciens. Cette offre spéciale est un voyage à travers les paysages contrastés du pays avec l’ambition de peindre un portrait intime de la vie intrigante des chats sauvages.

Qu’attendez-vous avec impatience de voir sur Disney + cette semaine?

