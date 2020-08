C’est le début d’une nouvelle semaine et le moment est venu de jeter un œil à ce qui va arriver à Disney + au Royaume-Uni et en Irlande cette semaine. La grande nouveauté est le tout nouveau film d’animation, Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe.

Voici le résumé complet:

Vendredi 28 août

«Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe.»

« Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe » est une histoire d’aventure qui suit les demi-frères Phineas et Ferb alors qu’ils partent à travers la galaxie pour sauver leur sœur aînée Candace, qui après avoir été enlevée par des extraterrestres, trouve une utopie dans un lointain planète, libre de petits frères embêtants.

Bizarre mais vrai – Épisode 303 – L’agriculture

Charlie et Carly tiennent un stand de fruits et légumes à l’extérieur du siège, mais ces derniers temps, ils vendent leurs récoltes plus vite qu’ils ne peuvent les cultiver. Carly a l’idée de transformer le jardin en ferme, mais ils n’ont pas assez d’espace pour faire pousser tout ce dont ils ont besoin à l’extérieur. Elle emmène Charlie en voyage dans une ferme verticale intérieure à New York pour découvrir de nouvelles possibilités d’agriculture!

Muppets Now (Global) – Épisode 105 – «Le I.T. Facteur »

Puce le I.T. guy installe une mise à niveau de l’ordinateur surchargé de Scooter au moment où Scooter commence à télécharger le dernier épisode de Muppets Now. Le scooter doit travailler rapidement pour que tout soit en place avant que le redémarrage dur n’entre en vigueur. Miss Piggy fait un voyage à travers le thème du voyage avec ses invités Linda Cardellini et Taye Diggs. Pepe The King Prawn invente un nouveau jeu télévisé sur place, et les concurrents font de leur mieux pour suivre. Uncle Deadly démontre le drame, les disciplines et le danger du combat sur scène pour Walter, fan de Muppet. Le Dr Bunsen Honeydew met la pression sur son assistant, Beaker, avec une expérience de presse hydraulique qui nécessite une touche personnelle

One Day At Disney – Episode 139 – «Eric Baker: Imagineering Creative Director»

Entrez dans Star Wars: Galaxy’s Edge avec Walt Disney Imagineer & Creative Director Eric Baker alors qu’il aide à créer ce nouveau pays passionnant. Qu’il s’agisse de parcourir le monde à la recherche d’accessoires ou de superviser des installations plus grandes que nature, Eric réinvente constamment la façon d’améliorer l’expérience des clients du parc afin qu’ils soient émerveillés chaque fois qu’ils entrent dans de nouvelles terres et attractions.

Apollo: Retour sur la Lune (S1)

Bien que 2019 marque le 50e anniversaire des premiers pas de l’humanité sur la Lune, la mission Apollo 11 sera toujours fascinante, comme en témoignent les nombreux films, reportages et documentaires que le voyage a inspirés. Cela dit, même le plus récent de ces projets a maintenant plusieurs années. Néanmoins, la mission mérite d’être réexaminée avec une nouvelle perspective, portée par les procédés et techniques de production qui, tout comme l’espace lui-même, ont évolué rapidement. Afin de plonger le spectateur dans cette incroyable aventure (en particulier les téléspectateurs appartenant aux nombreuses générations qui ne voient en 1969 qu’un lointain souvenir), ce documentaire raconte l’aventure épique en détaillant le parcours des hommes (et parfois des femmes) qui ont a participé ou aidé à la mission.

