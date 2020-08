Bienvenue dans le regard le plus complet sur ce qui arrivera à Netflix aux États-Unis tout au long du mois d’août 2020. Bien que les originaux de Netflix pour août soient excellents, le contenu sous licence tierce semble manquer, cela changera probablement avec le temps.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur tous les originaux Netflix à venir en août 2020 dans notre aperçu dédié, la plupart d’entre eux allant sur Netflix dans le monde. Nous avons également eu un aperçu de ce qui arrivera à Netflix UK en août également.

Les faits saillants du mois sont sans aucun doute Lucifer de retour pour la saison cinq, Cobra Kai saisons un et deux, et les quatre saisons de la série préférée des fans Nickelodeon The Legend of Korra.

Remarque: cette liste comprend désormais le calendrier d’août 2020 publié par Netflix. Cependant, d’autres ajouts y seront ajoutés au fil du temps.

Si vous souhaitez regarder encore plus loin, vous pouvez consulter les originaux actuellement prévus pour septembre 2020 ici.

À venir sur Netflix le 1er août

Remarque: au total, 41 nouveaux titres sont arrivés sur Netflix pour le 1er août 2020.

Un conte de chevalier (2001) – Drame romantique médiéval de Heath Ledger.Actes de violence (2018) – Film d’action de Bruce WillisUne éducation (2009) – Coming of age drama se déroulant dans les années 1960 à Londres.Être John Malkovich (1999) – L’excellente comédie de Spike Jonze qui plonge dans l’esprit de John Malkovich.Mort à un enterrement (2010) – Redémarrage Sony Pictures du film Death at a Funeral.Dennis la Menace (1993) – Adaptation des années 90 du dessin animé classique Beano.Elizabeth Harvest (2018) – Thriller d’horreur de Sebastian Gutierrez.

Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004) – L’excellent film oscarisé mettant en vedette Jim Carrey et Kate Winslet.Henry hardcore (2015) – Film d’action expérimental tourné entièrement à la première personne.Iron Man Armored Adventures (Saison 1-2) – Série animée Marvel suivant un adolescent Tony Stark.Jurassic Park (1993) – Le film épique trois fois primé aux Oscars de Steven Spielberg.Jurassic Park III (2001) – Le troisième de la trilogie originale de Jurassic Park et bien qu’il ne soit pas aussi bon que les titres précédents, il a toujours ses mérites.Tuer Hasselhoff (2017) – Reprogrammé à partir du 1er juillet, cette comédie met en vedette Ken Jeong et David lui-même à propos d’un propriétaire de boîte de nuit qui cherche à rembourser un usurier.Mad Max (1979) – L’épopée fougueuse originale de Mel Gibson.M. Deeds (2002) – Comédie d’Adam Sandler où un gars d’une petite ville hérite d’une fortune.Mon atterrissage parfait (Saison 1) – Série familiale canadienne sur une famille de gymnastes.Nagi-Asu: Une accalmie dans la mer (Saison 1) – Série animée sur des collégiens quittant l’océan pour aller à l’école sur terre.Nuits à Rodanthe (2008) – Richard Gere et Diane Lane jouent dans cette romance de bien-être en Caroline du Nord.Ocean’s Thirteen (2007) – Film de braquage d’ensemble.Ocean’s Twelve (2004) – Le film original Ocean de Warner Brothers.Operation Ouch (Saison 1 + Spécial) – Série documentaire britannique sur le monde de la médecine et de la biologie.Joueurs puissants (Saison 2) – Des séries animées pour enfants de divers jouets qui prennent vie et se battent.Souviens-toi de moi (2010) – Drame romantique de Robert Pattinson.Rogue Warfare: La chasse (2019) – Porno de guerre dans la franchise Rogue. A un score IMDb impressionnant de 2,9.Seabiscuit (2003) – Tobey Maguire joue dans ce drame sportif sur un cheval de course outsider qui a soulevé la nation pendant la Dépression.Super monstres: la nouvelle classe (2020) N – Nouveau spécial Netflix pour la franchise Super Monsters.La famille Addams (1991) – Un classique d’Halloween en direct.Le monde perdu: Jurassic Park (1997) – Deuxième participation de Steven Spielberg dans la trilogie Jurassic Park.

L’histoire sans fin (1984) – La magistrale aventure familiale de Wolfgang Petersen qui a été surnommée par un certain Dustin de Stranger Things.The NeverEnding Story 2: Le prochain chapitre (1990) – La suite.La prochaine étape (saison 6) – Drame familial canadien.Le lieutenant ottoman (2017) – Film de la Première Guerre mondiale sur une histoire d’amour entre une infirmière américaine et un officier turc.La vilaine vérité (2009) – Comédie romantique avec Katherine Heigl et Gerard Butler.Toradora! (Saison 1) – Série animée sur un garçon essayant de se rapprocher de son béguin.Transformers Rescue Bots Academy (Saison 2) – Série pour enfants basée sur l’IP Hasbro.Ce qui vous maintient en vie (2018) – Thriller d’horreur de Colin Minihan. À venir sur Netflix le 2 aoûtPresque l’amour (2018) – Suit un groupe de New-Yorkais et leur vie amoureuse et professionnelle.Connecté (Saison 1) N – Série Docu présentée par Latif Nasser sur la manière dont nous sommes connectés les uns aux autres.Choix de la litière (2018) – Documentaire sur les chiots qui voyagent pour devenir des chiens-guides. À venir sur Netflix le 3 aoûtImmigration Nation (Saison 1) N – Série Docu sur l’immigration américaine. À venir sur Netflix le 4 aoûtDepuis! Aller! Camp d’été Cory Carson (2020) N – Nouvelle émission spéciale pour les enfants.Malibu Rescue: La prochaine vague (2020) N – Nouvelle émission spéciale pour la série enfants sur le recrutement de nouveaux sauveteurs.Mystery Lab (Saison 1) N – Série d’éducation portugaise sur la science, l’histoire et les mystères.Sam Jay: 3 dans la matinée (2020) N – Spécial stand-upQu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 5 aoûtAnelka: incompris (2020) N – Documentaire sportif sur le footballeur français et son héritage controversé.Les plus recherchés au monde (saison 1) N – Série documentaire sur les crimes réels de France. À venir sur Netflix le 6 aoûtNasha Natasha (2016) – Documentaire musical russe sur Natalia Oreiro.Les sept péchés capitaux (saison 4) N – Chapitre suivant de l’anime The Seven Deadly Sins, où un changement de direction artistique n’est pas tout à fait nouveau.

La pluie (saison 3) N – La troisième et dernière saison de la série post-apocalyptique danoise, The Rain. À venir sur Netflix le 7 aoûtBerlin, Berlin: Lolle en fuite (2020) N – Suite du film à la populaire série télévisée allemande du même nom.Haute mer / Alta Mar (Saison 3) N – La dernière saison du drame épique de la période mystérieuse espagnole.J’y suis arrivé! Mexique (Saison 2) N – Des desserts plus délicieux du sud de la frontière.Vendre Sunset (Saison 3) N – Série de télé-réalité où le drame et les belles demeures sont proposés.Chantez! Allemagne (Saison 1) N – Série de compétitions de karaoké avec des hôtes et des concurrents allemands (la variante espagnole est arrivée en juillet 2020).Étoiles dans le ciel: une histoire de chasse (2018) – Documentaire sur l’interaction des chasseurs avec notre environnement écrit et réalisé par Steven Rinella.Le bus scolaire magique monte à nouveau les enfants dans l’espace (2020) N – Spin-off animé spécial pour la série Magic School Bus.Les nouvelles légendes de singe (Saison 2) N – La série pour enfants en coproduction australienne / néo-zélandaise revient enfin après une longue interruption.Tiny Creatures (Saison 1) N – Série de documentaires Nature sur les petites bestioles.

Wizards: Tales of Arcadia (série limitée) N – La dernière entrée dans la série animée Guillermo Del Toro.Word Party Songs (Saison 1) N – Nouveau spin-off de la société Jim Henson sur des amis colorés se réunissant pour chanter et danser.Travaillez-le (2020) N – Sabrina Carpenter joue dans cette nouvelle comédie de danse pour adolescents.

À venir sur Netflix le 8 aoûtLa promesse (2016) – Film d’action avec Oscar Isaac et Christian Bale se déroulant sous l’Empire ottoman.Nous invoquons les ténèbres (2019) – Horreur avec Alexandria Daddario: ce qui arrive sur Netflix le 10 aoûtGame On: Un événement Comedy Crossover NJulie et les fantômes (Saison 1) N – Nouvelle sitcom pour enfantsNightcrawler (2014) – Le thriller de Dan Gilroy avec Jake Gyllenhaal.JEU SUR: A Comedy Crossover Event (Saison 1) N – Plusieurs croisements de sitcoms Netflix, y compris The Big Show Show, M. Iglesias, Ashley Garcia et plus encore.

Le mari perdu (2020) – Josh Duhamel est à l’affiche de ce drame romantique du Mid-Western. À venir sur Netflix le 11 août

M. Peabody et Sherman (2014) – Film d’animation sur un chien voyageant dans le temps et son fils adoptif.Rob Schneider: maman asiatique, enfants mexicains (2020) N – Spécial Stand-up

À venir sur Netflix le 12 aoûtGunjan Saxena: La fille Kargil (2020) N – Film de guerre en hindi sur le tout premier pilote de l’armée de l’air indienne.Film d’horreur 5 (2013) – Spoof horreur.(Un) Well (Saison 1) N – Série Docu sur l’industrie du bien-être. À venir sur Netflix le 13 août

Sécurité non garantie (2012) – Comédie avec Aubrey Plaza et Mark Duplass.An Easy Girl / Une fille facile (2020) N – Comédie française de passage à l’âge adulte sur une fille qui découvre ce qu’elle veut faire dans la vie. À venir sur Netflix le 14 août3% (Saison 4) N – La dernière saison de la série de science-fiction dystopique brésilienne.Sans peur (2020) N – Fonctionnalité animée sur un joueur adolescent qui doit garder trois bébés super-héros.Glow Up (Saison 2) N – Série de concours britanniques pour trouver le prochain grand maquilleur.Prince nigérian (2018) – Thriller sur un homme envoyé au Nigeria contre sa volonté et tente de rentrer aux États-Unis.Octonauts et les grottes de Sac Actun (2020) N – Film pour enfants britanniques sur les Octonautes partant pour une aventure sous-marine.Puissance du projet (2020) N – Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt et Dominique Fishback jouent dans cette toute nouvelle série de super-héros.Teenage Bounty Hunters (Saison 1) N – La prochaine série Genji Kohan (anciennement Slutty Teenage Bounty Hunters).The Great Heist / El robo del siglo (Saison 1) N – Série de braquages ​​colombiens semblable à Money Heist.La légende de Korra (saisons 1-4) – Les quatre saisons du suivi d’Avatar: le dernier maître de l’air, y compris: Livre un: AirBook deux: Spiritueux Livre trois: Change Livre quatre: Balance

À venir sur Netflix le 15 aoûtOjo’s in d ’House (Saison 1) – Série Nollywood.Rita (Saison 5) N – Série comique danoise de retour pour une autre saison.Stranger (Saison 2) N – Série K-Drama.Takki (série limitée) – Série dramatique arabe.Le jeu (saisons 1-3) – Une partie des acquisitions de StrongBlackLead pour août.

À venir sur Netflix le 16 aoûtJohnny English (2003) – Rowan Atkinson joue dans cette parodie de James Bood.Les Misérables (2012) – La comédie musicale qui a marqué trois Oscars dirigée par Tom Hooper et mettant en vedette Hugh Jackman et Russell Crowe.

Septième fils (2014) – Épopée fantastique avec Julianne Moore et Jeff Bridges. À venir sur Netflix le 17 aoûtProfesseurs Crazy Awesome / Guru-Guru Gokil (2020) N – Comédie indonésienne.Parents ivres (2017) – Alec Baldwin et Salma Hayek jouent dans cette comédie sur deux parents ivres cachant leurs malheurs aux autres.Glitch Techs (Saison 2) N – Plus d’épisodes de la série Nickelodeon produits exclusivement pour Netflix. À venir sur Netflix le 19 aoûtCrímenes de Familia / Les crimes qui lient (2020) N – Film à suspense argentin.Règles de la famille DeMarcus (Saison 1) N – Série de réalité.Meilleur score (série limitée) N – Série documentaire sur la nature: Que se passe-t-il sur Netflix le 20 aoûtBiohackers (Saison 1) N – Série allemande de science-fictionBon embrasseur (2019) – Comédie romantique de Wendy Jo Carlton.Great Pretender (Saison 1) N – Nouvelle série animée.

John essayait de contacter des extraterrestres (2020) N – Court métrage documentaire sur un homme à la recherche d’extraterrestres mais finit par trouver l’amour. Ce qui arrive sur Netflix le 21 aoûtAlien TV (Saison 1) N – Série comique pour enfants sur des journalistes extraterrestres essayant d’en apprendre davantage sur les humains et nos passe-temps.Fuego negro (2020) N – Horreur mexicaine de Bernardo Arellano.Cerceaux (Saison 1) N – Nouvelle série animée de l’équipe d’animation derrière Bob’s Burgers.Lucifer (Saison 5 – Partie 1) N – L’une des plus grandes continuations de Netflix revient vers la fin du mois d’août avec Lucifer de retour de l’enfer – du moins il semble.Rust Valley Restorers (Saison 3) N – Plus de bouffonneries avec les restaurateurs de voitures classiques canadiennes.La soirée pyjama (2020) N – Tish Sie dirige cette comédie à propos de deux frères et sœurs qui découvrent que leur mère est une voleuse hautement qualifiée. Ce qui arrive sur Netflix le 23 août1BR (2019) – Horreur de David Marmor à propos d’une jeune fille s’installant dans une nouvelle maison mais les voisins ne sont pas tout à fait ce qu’ils semblent.Septembres de Shiraz (2015) – Salma Hayek et Adrien Brody jouent dans ce thriller sur une famille juive devant quitter l’Iran pendant la révolution.Emily’s Wonder Lab (Saison 1) N – Série éducative pour enfants animée par Emily Calandrelli.Bibelots (Saison 2) N – Dernière saison du drame pour adolescents. À venir sur Netflix le 26 aoûtDo Do Sol Sol La La Sol N La venganza de Analía / Ana’s Revenge (Saison 1) N – Telenova espagnole.Million Dollar Beach House (Saison 1) N – Série réalitéPhénix ascendant (2020) N – Documentaire britannique sur les Jeux paralympiques: ce qui arrivera sur Netflix le 27 aoûtAggretsuko (Saison 3) N – Série d’anime sur un panda déchaîné.La malédiction du pont (2020) – Horreur taïwanaise.Le sol gelé (2013) – Nicolas Cage joue dans ce thriller policier sur un soldat de l’État de l’Alaska qui s’associe à une jeune femme pour attraper un tueur en série. Ce qui arrive sur Netflix le 28 aoûtTous ensemble maintenant (Saison 1) N – Drame pour adolescents basé sur Sorta Like a Rock Star

Cobra Kai (saisons 1 et 2) – Le compagnon de la série des films The Karate Kid diffusés à l’origine sur YouTube Premium.I AM A KILLER: Sortie (Saison 1) N – Docuseries de suivi de la série I AM A KILLER.Santana (2020) – Film d’action sud-africain.Origines inconnues (2020) N – Nouveau long métrage policier hispano-argentin réalisé par David Galán Galindo Ce qui arrive sur Netflix le 31 août

Casino Royale (2006) – La première sortie de Daniel Craig en 007 – signifiera que Netflix présentera à nouveau des films de James Bond.Quantum of Solace (2008) – Deuxième sortie de Craig en 007.

