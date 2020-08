L’un des paris les plus forts de l’après-midi de la chaîne de télévision publique Televisión España ce jeudi 6 août commence une nouvelle étape. ‘Acacias 38’ atteint 1600 épisodes et le fait en faisant un saut de temps significatif avec lequel il surprendra sans aucun doute de nombreux téléspectateurs. La fiction de RTVE et Boomerang TV est révolutionnée et elle le fait après plusieurs épisodes dans lesquels révélations, surprises et confessions les plus inattendues ont été des protagonistes et est que les responsables ont voulu fermer certaines des inconnues ouvertes cette fois pour en ouvrir de nouvelles.

‘Acacias 38’

Le meurtre de Marcia est résolu

De cette façon, dans les derniers épisodes, tout le mystère entourant la mort de Marcia a été résolu. Santiago n’hésite pas à kidnapper Felipe et Genoveva pour les faire avouer tous les deux toute la vérité et donc, après avoir vu la souffrance de son mari, elle décide de tout avouer une fois pour toutes. À travers les larmes, elle prétend qu’elle est l’assassin; c’est elle qui a fini avec Marcia. Mais la chose ne s’arrête pas là puisqu’elle n’hésite pas à affirmer qu’elle le referait une et mille fois plus, ils n’ont aucun type de regret. Pour lui, finit par être envoyé en prison.

Dans le même temps, dans ‘Acacias 38’, il y a aussi eu du temps pour l’amour et c’est Miguel et Anabel ont commencé ce qui pourrait sans aucun doute être l’histoire d’amour de la saison. De plus, nous avons vu Marcos partir pour le Mexique en voyage de travail pour signer un accord important avec Salustiano, le père des frères Quesada. Mais avant de partir, il choisit de laisser un numéro à Soledad et quelques instructions que vous devez suivre si les frères Quesada tentent quelque chose contre leur famille. Il est clair qu’il n’y a personne en sécurité à Acacias.

Ce sera la nouvelle étape

Et bien, A partir de ce 6 août, la fiction fait un bond et se situe quelques mois après tout. Ce sera de cet épisode quand on découvrira quel a été le sort de Felipe et Genoveva après l’aveu macabre de ce dernier; Nous saurons alors comment cela affectera sa relation avec Liberto et le reste des voisins du quartier. De plus, nous voyons Marcos revenir au Mexique après son expédition et il le fera après avoir scellé la paix avec Don Salustiano Quesada. Ce à quoi il ne s’attend pas, c’est que son retour sera marqué par un triste événement, une tragédie à laquelle José devra également faire face à son retour d’Argentine. Ce sera alors lorsque nous découvrirons ce qui s’est passé dans le pays d’Amérique du Sud.