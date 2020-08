Pour le plus grand plaisir des amateurs de comédie, Seth Rogen est apparu sur The Howard Stern Show pour une conversation franche – et très drôle. Au cours de l’interview, Rogen a laissé tomber certaines connaissances sur le show business, notamment l’idée que certains films sont comme des escroqueries.

Seth Rogen a fait ses preuves dans la création d’or de la comédie

Rogen est devenu un nom connu grâce à ses rôles de premier plan dans des comédies, notamment The 40-Year-Old Virgin et Knocked Up. Mais en plus de son timing comique impeccable en tant qu’acteur, le funnyman utilise ses incroyables instincts créatifs dans les coulisses.

Rogen a écrit, réalisé et produit des blockbusters et des séries télévisées sur grand écran. De plus, il a joué dans de nombreuses fonctionnalités qu’il a conceptualisées. Ainsi, lorsque Rogen parle de l’industrie du cinéma, il parle de sa vaste expérience et de son succès.

Seth Rogen a pensé que certains films étaient comme des escroqueries

Rogen a parlé franchement avec Stern de ce qui se passe quand un concept de film ne tient pas. En fait, il s’est ouvert sur un scénario qu’il nouait depuis près d’une décennie. Il a également expliqué ce qui se passe lorsqu’une idée à moitié cuite se concrétise sur grand écran, qualifiant ces projets d ‘«arnaques».

Rogen a expliqué: «Certains films sont comme des escroqueries où, par exemple, c’est comme acheter des plans pour une maison qui avait l’air bien, mais lorsque vous avez réellement essayé de construire la maison, elle ne résiste pas correctement. Tu sais ce que je veux dire? Comme, c’est une chose qui arrive avec les films, et je le reconnais parfois là où je vais voir un film et me dire: «Oh, ils ont menti. Celui qui a écrit et réalisé ce film a menti, »ricana Rogen. Il a poursuivi en disant: «Ils ont donné l’impression de vendre au studio un film réellement fonctionnel, mais ils ne l’ont pas fait. Ils leur ont vendu, comme les schémas d’un film qui, une fois construit, ne résiste pas aux tests de résistance. »

L’as de la comédie a travaillé comme médecin de scénario dans le passé

Au cours de l’interview, Stern a demandé si Rogen avait déjà été sollicité pour améliorer un film. L’écrivain a parlé d’un film particulièrement prestigieux qu’il a peaufiné.

« Je ne dirai cela que parce que cela a été rapporté, et je vais marcher légèrement parce que je suis proche de beaucoup de personnes impliquées », a déclaré Rogen. «Mais je l’ai fait un peu sur le film du Dr Doolittle.»

Le redémarrage de Dolittle en 2020 met en vedette Robert Downey Jr., qui s’écarte radicalement de son rôle de héros de Marvel Cinematic Universe, Iron Man. A Dolittle, un médecin capable de communiquer avec les animaux part à la recherche d’une île mythique. Rogen a commenté ce que c’était que de retravailler le script.

« C’est une position pépère. Les enjeux sont faibles pour vous personnellement dans ce rôle, ce qui est bien », a admis Rogen. « Mais c’est aussi comme si vous vouliez aider. » Il a poursuivi: «J’aime les films, et j’aime aussi les acteurs de ce film, et je ne veux pas que quiconque ne soit pas content d’un film. Et Universal, qui a réalisé ce film, m’a beaucoup soutenu, moi et ma carrière, et a fait beaucoup de nos films. Et j’aime les gens qui y travaillent, donc je veux vraiment améliorer les choses si je peux.

Les fans qui veulent découvrir quelque chose de nouveau de Rogen ont de la chance. Un cornichon américain, que la star a produit et dans lequel joue, est actuellement en streaming sur HBO Max.

Suivez Erika Delgado sur Twitter.