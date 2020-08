Les fans ont leurs reproches à propos de Disney Plus, tels que des centaines de titres appartenant à Disney manquants et le manque de contenu pour un public de plus de 12 ans.

Pourtant, l’animation télévisée est le domaine où Disney Plus excelle, car le streamer présente des dizaines d’émissions produites depuis les années 1980. Ou est-ce? Ceux qui ont grandi en regardant ces séries de dessins animés, ainsi que quelques émissions en direct, en profitent avec nostalgie. Pourtant, les nouveaux fans ont souvent du mal à suivre.

En effet, les épisodes de plusieurs émissions sont répertoriés dans le désordre. Dans certains cas, les épisodes diffusés dans le désordre pour commencer, de sorte que seuls les créateurs de spectacles et les fans aux yeux perçants peuvent savoir où se trouvent les problèmes. À leur crédit, Disney + a déjà réorganisé DuckTales (2017) et Phineas et Ferb après des mois de plaintes de fans et de créateurs de spectacles.

Classées par ordre alphabétique par titre, les 30 émissions suivantes doivent actuellement être réorganisées pour inviter de nouveaux fans à participer aux intrigues et être vraiment dignes d’une frénésie. Données compilées par le blogueur Drew Ryan.

Austin et Ally (2011-2016)

Les deux derniers épisodes sont dans le mauvais ordre. Ils ont bien diffusé et Amazon Prime leur a donné raison.

Avengers: les héros les plus puissants de la Terre (2010-2012)

L’épisode 15 de la saison 2 est répertorié comme l’épisode 26 de la saison 2, la finale de la série. Il n’a été diffusé pour la dernière fois dans aucun pays. Le bon ordre pour la saison 1 devrait être 3, 4, 5 6, 7, 1, 2.

Bonkers (1993-1994)

Les épisodes 46 et 47 doivent être réorganisés en tant qu’épisodes pilotes.

Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers (1989-1990)

Les épisodes 28 à 32 doivent être réorganisés en tant qu’épisodes pilotes. Ils sont l’introduction aux personnages et au spectacle. Le reste du spectacle devrait être en ordre de production.

Canard aile sombre (1991-1992)

Les épisodes 28 et 29 de la saison 1 sont des épisodes pilotes, doivent être réorganisés en tant qu’épisodes 1 et 2. Le reste de la série doit être réordonné dans l’ordre de production; sinon, les intrigues sont ruinées.

Contes de canard (1987-1990)

Les épisodes 37 à 41 de la saison 1 ont été diffusés pour la première fois en tant que pilote de film et présentent les personnages et le spectacle. Ils doivent être déplacés vers l’avant de la saison 1. Le reste de l’émission doit être en ordre de production. Quatre saisons (par Wikipedia) sont actuellement répertoriées comme trois.

Même Stevens (2000-2003)

Il n’est actuellement ni en commande aérienne ni en ordre de fabrication. Idéalement, les épisodes doivent être triés dans l’ordre de production.

Fantastic Four: World’s Greatest Heroes (2006-2010)

Épisode 3, le pilote devrait être réorganisé à l’épisode 1. Le reste devrait être en ordre de production car le scénario est ruiné autrement.

Troupe Goof (1992-1993)

L’épisode 34 de la saison 1 devrait être l’épisode 2. Il a été diffusé en combinaison avec l’épisode 1 de la saison 1 en tant que pilote.

Fille rencontre le monde (2014-2017)

Les épisodes doivent être triés dans l’ordre de production pour les rythmes et la continuité des histoires mineures qui sont évidents dans le visionnage excessif.

Hercules: la série animée (1998-1999)

L’épisode 11 actuel de l’émission a été diffusé en tant que pilote et devrait être l’épisode 1.

Kim Possible (2002-2007)

L’ordre actuel a gâché plusieurs scénarios et rappels. Les épisodes doivent être réorganisés selon ce que les fans ont compilé dans le bon ordre chronologique.

King Fishers

Actuellement, les dix épisodes sont dans un ordre aléatoire et devraient être triés à nouveau dans l’ordre aérien.

Liv et Maddie (2013-2017)

Les épisodes doivent être triés dans l’ordre de production pour les rythmes et la continuité des histoires mineures qui sont évidents dans le visionnage excessif.

Lizzie McGuire (2001-2004)

L’épisode 4 actuel de la saison 1 devrait être l’épisode 1. L’épisode 24 de la saison 2 devrait être l’épisode 34 de la saison 2 (le dernier). Ce sont les changements les plus cruciaux car il s’agit du pilote et de la finale de la série. Actuellement, les scénarios ne sont pas pertinents. La dernière saison est particulièrement impraticable. La réorganisation des épisodes dans l’ordre de production résoudrait tous les problèmes.

Phil du futur (2004-2006)

L’épisode 10 de la saison 1 est le pilote, il devrait donc être réorganisé en tant qu’épisode 1. Il présente l’émission. Actuellement, les scénarios ne sont pas pertinents. La réorganisation des épisodes dans l’ordre de production résoudrait tous les problèmes.

Randy Cunningham: Ninja de 9e année (2012-2015)

Les épisodes sont combinés avec des segments avec lesquels ils n’ont pas été diffusés. Idéalement, les épisodes doivent être triés dans l’ordre de production.

Récréation (1997-2001)

Plus flagrant encore, la série manque actuellement de sept épisodes: «Stand Up Randall», «The Shiner», «Lord of the Nerds», «That Stinking Feeling», «My Funny Valentines», «The Ratings Game» (tous de la saison 3) et «Partners in Crime» (à partir de la saison 4). Le spectacle n’est pas en commande aérienne ou en ordre de fabrication et a de nombreux problèmes. Le tri des épisodes dans l’ordre aérien résoudrait les problèmes. De plus, l’émission a été diffusée en six saisons, mais Disney + en a trois.

Schoolhouse Rock (1973-2009)

Les épisodes doivent être triés par saisons, en fonction du thème du contenu.

Secouez-le (2010-2013)

Les épisodes doivent être triés dans l’ordre de production pour les rythmes et la continuité des histoires mineures qui sont évidents dans le visionnage excessif.

Spider-Man la série animée (1994-1998)

Actuellement, cinq saisons sont combinées en une seule. De plus, les épisodes 24 et 25 appartiennent entre 21 et 22. (Amazon Prime a le bon ordre.)

Star Wars: La guerre des clones (2008-2020)

Pendant des années, cette série a obligé le site Web officiel de Star Wars à promouvoir la façon de regarder l’émission dans l’ordre chronologique.

The Suite Life Zack et Cody (2005-2008)

Les épisodes doivent être mis en ordre de production, car l’ordre actuel confond certaines intrigues en cours.

Super Robot Monkey Team Hyperforce Go (2004-2006)

Deux épisodes sont actuellement égarés. L’épisode 26 de la saison 1 doit être compris entre 23 et 24. Dans la saison 2, les épisodes 10 et 9 doivent être retournés.

TaleSpin (1990-1991)

Les épisodes 34 à 37 doivent être réorganisés en tant qu’épisodes pilotes. Ces épisodes présentent le spectacle et les personnages. La commande actuelle ruine l’histoire pour quiconque s’intéresse à la nouvelle série. Le reste de la série devrait être en ordre de fabrication, mais c’est moins nécessaire.

Tangled the Series (2017-2020)

Les épisodes 17 et 18 de la saison 2 doivent être échangés. Ils ont été diffusés dans le bon ordre et Amazon Prime a raison.

C’est tellement Raven (2003-2007)

Les épisodes doivent être mis en ordre de production, car l’ordre actuel confond certaines intrigues en cours.

Les sorciers de Waverly Place (2007-2012)

Les épisodes doivent être triés dans l’ordre de production pour les rythmes et la continuité des histoires mineures qui sont évidents dans le visionnage excessif.

X-Men: La série animée (1992-1997)

Les saisons 3 à 6 ne sont pas en ordre aérien. Les scénarios sont actuellement un non-sens confus. La série était en proie à des problèmes de production, ce qui signifie que les épisodes étaient diffusés dans le désordre chronologique. Marvel Comics a publié son propre guide notant un ordre chronologique officiel pour la série.

X-men: Evolution (2000-2003)

L’épisode 13 de la saison 3 devrait se situer entre les épisodes 9 et 10. Il n’a pas été produit comme finale, mais diffusé dans le mauvais ordre.

Merci encore au blogueur Drew Ryan pour son travail de compilation de toutes ces informations.

Connaissez-vous d’autres émissions sur Disney + répertoriées en panne? Commentaires ci-dessous.

Josh Shepherd

Le journaliste indépendant Josh M. Shepherd couvre la culture et le divertissement pour plusieurs médias, y compris des articles sur Disney Plus, l’impact surprenant de Mary Poppins et la nostalgie de Disney. Diplômé de l’Université du Colorado, Josh et sa femme vivent dans la région de Washington, D.C. avec leur fils.