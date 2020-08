Danny DeVito ne faisait pas à l’origine partie du gang It’s Always Sunny à Philadelphie. Il a rejoint le casting de la comédie télévisée dans la saison 2. Il était assez gros. Les créateurs Charlie Day, Rob McElhenney, Glenn Howerton et la costar Kaitlin Olson étaient pratiquement inconnus lors de la première saison. 14 saisons plus tard, ce sont toutes des stars.

Day était invité sur le podcast Life Is Short de Justin Long le 5 août. Il a raconté à Long une histoire sur le travail avec DeVito dans la saison 2, la première de DeVito dans la série. DeVito est resté fidèle à la série depuis et une 15e saison est à venir.

«C’est toujours ensoleillé à Philadelphie» a connu des débuts modestes

Day a rencontré Jimmi Simpson et David Hornsby au Williamstown Theatre Festival. Ils ont commencé à faire des vidéos ensemble. Hornsby deviendrait un producteur sur It’s Always Sunny à Philadelphie et jouerait au cricket, et Simpson jouerait Liam McPoyle.

«Je pense que Jimmi et moi avons commencé à faire des films à la maison là-bas», a déclaré Day à Long. «Jimmi, David et moi faisions beaucoup de films amusants à la maison là-bas. Jimmi et moi avons vécu ensemble à New York et nous avons commencé à faire des vidéos folles dans le Lower East Side. C’est l’une des raisons pour lesquelles Rob est venu me voir avec Glenn avec Sunny. Il dit: « J’ai cette idée de spectacle et je sais que tu fais de la merde. » «

Day, Howerton et McElhenney ont toujours tourné le pilote de It’s Always Sunny à Philadelphie sur des caméscopes vidéo à domicile. Avant d’attirer l’attention de FX, Day tournait juste pour le plaisir.

« Ces films originaux, la joie d’eux était que c’était avant YouTube et c’était avant que tout le monde essaie de faire quelque chose pour faire quelque chose d’eux-mêmes », a déclaré Day. «Nous le faisions juste pour nous divertir. Ce qui nous ferait rire et impliquerait généralement de porter beaucoup de perruques et de fausses dents, etc.

Danny DeVito a rejoint « It’s Always Sunny in Philadelphia » dans la saison 2

La saison 1 de It’s Always Sunny à Philadelphie ne comptait que sept épisodes avec Day, McElhenney, Howerton et Olson. Pour la saison 2, FX voulait apporter un gros canon.

« Soit il l’avait vu, soit FX lui a envoyé la première saison mais ses enfants ont adoré », a déclaré Day. « Alors ses enfants se disaient: » Oh, c’est génial. « Puis John Landgraf, qui dirige FX, avait travaillé avec Danny chez Jersey Films, donc ils étaient copains. »

Danny DeVito avait peu de temps pour «Sunny» au début

DeVito a fait ses débuts dans la sitcom TV Taxi. En 2006, vous ne pouviez pas simplement obtenir DeVito pour une saison complète de sitcom. C’est donc Always Sunny à Philadelphie qui a compris comment filmer toutes les scènes de DeVito en deux semaines.

«La troisième partie était en espèces», a déclaré Day. «Ils lui ont payé une tonne d’argent pour environ 15 jours de travail. On a tourné tous ses trucs d’abord et ensuite on est allé et on a tourné le reste des mers

C’est toujours ensoleillé à Philadelphie pourrait s’adapter à l’emploi du temps de DeVito car ils développaient déjà ce style de tournage qu’ils utilisent encore aujourd’hui.

«Nous tournons en quelque sorte comme quelques grands films», a déclaré Day. «Nous avions l’habitude de le faire par tranches de cinq à la fois, donc cinq blocs d’épisodes. C’est le plus dur pour l’équipage. Si vous avez une ecchymose dans une scène et que vous filmez un épisode où vous n’en avez pas, alors vous revenez en arrière, vous devez vous en souvenir et le planifier pour ne pas être dans le fauteuil de maquillage si longtemps en mettant une ecchymose sur, l’enlever.