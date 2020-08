Rose McGowan a eu quelques mots de choix pour Alyssa Milano vendredi soir, notamment en accusant son ancienne co-star de favoriser un environnement «toxique» sur le tournage de Charmed.

Après avoir accusé Milano d’avoir volé #MeToo à l’activiste Tarana Burke et d’avoir coopté le mouvement pour la célébrité, elle est revenue sur les années où ils ont travaillé ensemble sur Charmed. McGowan et Milano ont joué les demi-sœurs Paige et Phoebe dans le drame WB d’Aaron Spelling pendant quatre saisons (2001-2006); Le personnage de McGowan a été créé pour combler le vide laissé par Shannen Doherty, membre de la distribution sortante.

« Vous avez fait 250k par semaine sur Charmed », a tweeté McGowan. «Vous avez jeté une crise devant l’équipage, en criant:« Ils ne me paient pas assez pour faire ça! »Comportement épouvantable au quotidien. J’ai pleuré chaque fois que nous avons été renouvelés parce que vous avez rendu cet ensemble AF toxique.

Les accusations de McGowan étaient en réponse au tweet de Milan: «Rose et quiconque bêlent les mêmes« dÉmOcRaTs DoNt HeLp PeOpLe », vos mensonges vont blesser des gens moins privilégiés que vous. C’est le genre de chose qu’une fraude ACTUELLE ferait. Des milliers de personnes meurent chaque jour, mais vous continuez avec vos tweets hyperboliques pour attirer l’attention. «

Et ce n’est guère le premier cas de drame au sein de la distribution Charmed. La sortie de Doherty est réputée pour son conflit en coulisses avec Milano, bien que les détails de leur querelle restent quelque peu flous.

Holly Marie Combs, qui a joué aux côtés de McGowan et Milano dans le rôle de Piper, a tweeté à plusieurs fans à propos des désaccords de McGowan et Milano – et tout comme son personnage de soeur moyenne, elle a joué le rôle de pacificateur.

«Nous sommes tous différents et défendons nos propres convictions», a-t-elle écrit. «C’est le genre d’indépendance que la série représentait à l’époque et que nous défendons maintenant. Il est en fait très approprié que nous soyons différents et que nous ne prétendions pas le contraire. «