Christine Quinn ressentait l’amour quand elle a dit «oui» à Christian Richard en décembre 2019. Mais on ne pouvait pas en dire autant de ses co-stars de Selling Sunset. L’agent immobilier de 31 ans dit que deux autres femmes de l’émission se sont disputées lors de son mariage. L’argument houleux découlait des commentaires faits sur la rupture d’un autre membre de la distribution, Chrishell Stause, avec son mari Justin Hartley.

Heather Rae Young et Mary Fitzgerald se sont disputées lors du mariage de Christine Quinn

Quinn s’est entretenu avec Metro UK avant le lancement de la saison 3 de Selling Sunset. Elle a partagé que le jour de son mariage avait été gâché par un drame dans les coulisses entre Mary Fitzgerald et Heather Rae Young.

« Je sais que Mary et Heather se sont disputées au sujet d’une presse qui a eu lieu autour du divorce de Chrishell », a déclaré Quinn. «Heather a fait une déclaration, une très belle déclaration, mais elle a fait une déclaration. Mary se sentait très protectrice envers Chrishell. Même si elle n’en a rien fait de moi. «

Mary voulait apparemment «protéger Chrishell», qui avait récemment été aveuglée par la demande de divorce surprise de son mari.

« [Mary] réprimandait Heather pour un commentaire qu’elle avait fait. Ils se sont disputés à ce sujet », a expliqué Quinn.

Justin Hartley a rompu avec Chrishell Stause par SMS

De nombreux téléspectateurs de Selling Sunset seront probablement à l’écoute de la saison 3 pour obtenir tous les détails de la séparation de Stause avec Hartley. L’année dernière, l’actrice devenue personnalité de la télé-réalité et son mari vedette de This Is Us ont choqué les fans lorsqu’ils ont révélé qu’ils allaient se séparer après un peu plus de deux ans de mariage.

Stause a clairement indiqué qu’elle ne s’attendait pas à ce que son mari arrête la relation. Et dans cette saison de sa série de télé-réalité Netflix, elle révèle de nouveaux détails sur la façon dont la rupture s’est produite, y compris la façon dont Hartley a annoncé la fin de leur mariage.

«J’ai découvert parce qu’il m’a envoyé un texto que nous étions classés», dit-elle à Fitzgerald dans l’épisode intitulé «One Text Changes Everything», selon Today.

«Quarante-cinq minutes plus tard, le monde le savait», ajoute-t-elle.

Chrishell était «émue» lors du mariage de Christine

Une bande-annonce de Selling Sunset Saison 3 montre une Stause désemparée quittant le mariage de sa co-star après avoir eu une discussion sur sa relation avec certains des autres agents du groupe Oppenheim. Quinn a confirmé à Metro UK que la participation à l’événement était difficile pour Stause, car elle avait eu lieu quelques semaines seulement après l’implosion de son propre mariage.

«Chrishell était très émue d’être à mon mariage. Je pense que c’était quelque chose de vraiment, vraiment difficile pour elle », a déclaré Quinn.

«C’est un sentiment horrible d’être au mariage de quelqu’un après que vous soyez fraîchement sorti d’une relation, c’est vraiment difficile», a-t-elle ajouté. «Alors j’imagine que c’était extrêmement difficile pour elle.

La vente de Sunset Season 3 est sur Netflix le 7 août.

