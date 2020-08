Avec leur émission The Kissing Booth 2 sur Netflix, de nombreux fans ont demandé si Joey King et Taylor Zakhar Perez étaient en couple.

Avant le lancement, Joey, qui joue Elle, et Taylor, qui est le nouveau personnage de Marco, ont publié plusieurs clichés ensemble sur Instagram.

Bien sûr, il faut s’y attendre car ils font la promotion de la série, mais les co-stars sont-elles plus que des amis?

The Kissing Booth 2: Joey King comme Shelly «Elle» Evans, Taylor Perez comme Marco de The Kissing Booth 2. Cr. Marcos Cruz / Netflix © 2020

Joey King et Taylor Perez sont-ils ensemble?

Joey et Taylor n’ont pas officiellement annoncé qu’ils étaient un objet.

Cependant, ils ont passé beaucoup de temps ensemble récemment et ont même fait un road trip pour célébrer les 21 ans de Joey.

Et dans un message d’anniversaire jaillissant, Taylor a déclaré que Joey « est la raison pour laquelle j’ai rejoint la famille KB2, elle m’a accueilli à bras ouverts et avec amour. »

L’actrice a semblé également prise avec sa co-star, répondant: «Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je t’aime T. »

Et lors de leur récent voyage sur la route, le couple a partagé plusieurs mises à jour, y compris un selfie en nageant dans un lac et l’un d’eux faisant des grimaces.

La chronologie de leur amitié – de The Kissing Booth 2 aux road-trips Instagram!

On pense que Joey et Taylor se sont rencontrés lors du tournage de The Kissing Booth 2.

Le rôle de Taylor en tant que Marco anime certainement les choses quand il se rapproche du personnage de Joey Elle après que Noah (Jacob Elordi) est allé à l’université.

L’intrigue les voit se rapprocher pendant que Noah et Elle essaient de faire de la longue distance. Ils partagent un certain nombre de scènes ensemble tout au long de la série.

Joey et Taylor se sont également réunis pour une soirée de visionnage de The Kissing Booth 2 le mois dernier. Pour s’assurer qu’ils sont restés en sécurité pendant la pandémie, ils ont même subi des tests de coronavirus avant la rencontre.

Et maintenant, ils ont profité d’un voyage pittoresque avec d’autres amis, en s’arrêtant au bord d’un lac et en riant beaucoup.

L’acteur Taylor a également partagé une photo glamour de lui avec Joey sur Instagram mardi, demandant effrontément aux fans s’ils faisaient partie de l’équipe Marco.

Avec qui d’autre la star de The Kissing Booth, Joey, est-elle sortie?

L’un des ex-petits amis de Joey est son autre co-star Jacob Elordi.

Les acteurs étaient ensemble pendant un peu plus d’un an après s’être rencontrés en janvier 2017 lors du tournage de l’original The Kissing Booth en Afrique du Sud.

Photo de Rachel Murray / . pour Netflix

Cependant, bien que semblant aimés lors des apparitions sur le tapis rouge, à la fin de 2018, les fans ont commencé à demander si les choses étaient finies entre les deux.

La dernière mention de son ancien ami par Joey sur les réseaux sociaux remonte à septembre et il semble qu’ils aient mis fin aux choses tranquillement.

Elle a également été liée à Steven Piet, un producteur de télévision. Capital FM a rapporté que le couple s’était rencontré pendant le tournage de The Act, qui a été présenté en première sur Hulu et a joué Joey.