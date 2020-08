Cquand nous prenons la décision de nous séparer de notre partenaire, un nouveau chapitre commence dans la vie des parents et les mamans et bien que, comme je l’ai mentionné dans des écrits précédents, chaque personne est différente et donc chaque séparation d’un couple, quelle que soit la raison de la rupture, a des caractéristiques différentes.

L’idéal dans tous les cas serait que quel que soit le

circonstances qui génèrent la rupture d’un couple, la relation entre

soyez tous les deux cordiaux et de cette façon, les enfants ne ressentent pas la séparation, sans

Cependant, ce n’est pas aussi courant que nous le souhaiterions.

Peu importe à quel point nous en tant que parents, nous faisons de notre mieux pour protéger l’environnement des enfants, les émotions, souvent elles nous gagnent et nous faisons de la séparation une épreuve à la fois pour les parents et pour enfants et généralement cela ne paie pas dans la relation avec les enfants.

Si l’on ajoute à cela, qu’un grand nombre de parents ne génèrent pas

les liens individuels avec leurs enfants, la relation parent-enfant après

la séparation est gravement affectée et sans possibilité d’amélioration, sauf si

changer la façon dont vous interagissez non seulement avec vos enfants dans leur ensemble, mais avec

chacun d’eux individuellement.

Dans mon cas particulier, mes enfants sont restés avec moi après

séparation et bien qu’à première vue, cela semble très attrayant en tant que père,

pouvoir vivre avec mes enfants tous les jours, si cela a généré une série de

«Pressions» sociales pour tout le monde dans la famille, papa, maman et enfants.

Parce que le plus courant est que les enfants restent avec la mère, en fait, même la loi est conçue pour que cela se produise et lorsque la réalité n’est pas la plus courante, cela génère une grande quantité de Des questions et, pire encore, des jugements de valeur sont générés, sans disposer des éléments nécessaires pour arriver à ces conclusions.

Pendant les premiers mois d’être un père célibataire, mais avec des enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon effort a été que mes enfants étaient prêts à être au centre de l’examen des personnes qui les entouraient, bien que la famille la plus proche s’ils étaient au courant de l’accord et même s’ils suscitaient des doutes ou des inquiétudes, ils n’étaient pas directement exprimés par les amis et les parents d’amis s’ils l’exprimaient sans analyse préalable. L’affaire était plus forte, pour l’appeler en quelque sorte, dans l’environnement de ma fille, car elle aurait environ 19 ans que dans celle de mon fils qui en avait 12.

À une occasion, un camarade de classe de l’école de ma fille

Il a commenté que ses parents lui avaient dit d’éviter l’amitié de ma fille,

car ils seraient sûrement des enfants pris en charge par la fille, sans attention

certains de leurs parents et il était donc évident qu’ils tomberaient dans des excès et

toxicomanie et seraient de «mauvaises influences» pour eux.

Heureusement, ma fille et moi avons eu une bonne communication

depuis l’enfance et elle s’est sentie aimée et soutenue par moi et m’en a parlé en

combien son ami lui a dit et voici le premier défi en tant que papa célibataire,

comment réagir ou agir dans de telles situations. À un jeune,

ce type de commentaire, surtout lorsqu’il est émotionnellement instable par

la séparation de leurs parents peut les affecter, c’est pourquoi il est si important que

tout au long du processus de divorce ou de séparation, communication avec

enfants est ouvert et expliqué, séparément à chaque enfant pour pouvoir

avoir la conversation au niveau de développement qu’ils ont. Dans mon cas, avec un

différence de plus de 6 ans entre mes deux enfants, la façon d’en parler, avait

d’avoir des différences significatives.

Il est également vrai que tous les parents de leurs amis

agi de cette façon, d’autres se sentaient plutôt empathiques et pensaient que

pauvres d’entre eux qui, pour une raison quelconque, ont dû rester avec leur père et pour

pour cette raison, ils n’auront pas la chaleur d’un foyer «normal» avec la mère comme centre de la

même.

Dans le cas de mon fils, qui avait environ 12 ans, d’abord à cause de sa façon d’être, qui a toujours été plus hermétique que sa sœur et d’autre part, parce que ses amis ne parlaient pas si bien même avec ses parents, l’impact social, apparemment c’était beaucoup moins. Bien qu’il faille préciser que mon fils Atteindre sa jeunesse a évolué pour être plus ouvert et bavard qu’il ne l’était dans son enfance et son adolescence.

Déjà dans certains écrits précédents (Qui obtient le

Les enfants?) Je leur avais dit que mon fils était celui qui, apparemment, assimilait le mieux les

séparation, encore mieux que nous les parents.

Alors quand en tant que parent, tu commences à vivre le fait

Étant monoparentale, du moins dans mon cas, vous élaborez un plan d’action et

préparer des réponses lorsque des questions se posent, mais il s’avère que le

En réalité, cela soulève beaucoup plus de questions que vous ne le pensiez et aussi

présenter des situations que vous n’aviez pas prévues, l’improvisation doit donc

être, bien que cela semble paradoxal, planifié.

Dans notre famille, il était déjà défini que la dynamique

écolier passait plus par moi que par sa mère, donc il n’y avait vraiment pas de

grand décalage pour eux. Surtout, car pendant la séparation

Ils ont défini des moments limités pour que mes enfants vivent avec leur mère. Nous avons eu

un arrangement pour les week-ends, le samedi ils mangeaient avec moi et le dimanche

avec elle et pendant la semaine, au moins une fois par semaine, sa mère mangeait avec

eux dans la maison.

Quelque chose que si nous avons modifié en raison de la séparation était la maison familiale, donc les espaces ne ramèneraient pas de souvenirs des moments où ils étaient avec leur mère ou lorsqu’ils étaient avec leurs parents qui pouvaient générer de la tristesse.

Personnellement, je pense qu’une grande partie du « succès » de notre

séparation, c’est-à-dire ne pas causer de grands dommages émotionnels à

nos enfants, c’est que nous nous sommes mis d’accord sur deux questions fondamentales, la première, ne pas parler

jamais mal de nous avant que nos enfants et deux se parlent

tous les détails que nous voyons dans les réactions ou les émotions de nos enfants.

Nos enfants, pour leur part, se sont toujours sentis avec le

assez de confiance pour nous exposer, ses parents, les dents

préoccupations, commentaires ou situations auxquels ils ont été confrontés parce qu’ils étaient maintenant des enfants

des parents divorcés. Parce que même s’il est vrai qu’aujourd’hui il y a beaucoup

plus d’enfants de parents divorcés qu’avant, il est également vrai qu’ils continuent

il y a des préjugés sur ces enfants chez de nombreux parents, surtout quand

les enfants n’étaient pas restés avec leur mère.

Tout comme nous, les parents, établissons des liens

des individus avec nos enfants, donc eux aussi développent des liens

personne avec ses parents et de cette façon, il y avait des sujets qui préféraient

parler avec sa mère, plus dans le cas de ma fille à cause de son identité de genre et parce que

J’étais en âge de passer d’adolescente à jeune femme, mais aussi

mon fils depuis et jusqu’à présent il y a des sujets qu’il traite plus ouvertement ou avec

plus confiance en sa mère qu’en moi.

Cependant, en tant que parents, nous avons la responsabilité de

connaître autant d’informations que possible sur chacun de nos

enfants, pour pouvoir être des guides sur le chemin de leur vie indépendante et les accompagner dans

le but de réaliser vos rêves, donc entre nous (maman et papa)

nous avons parlé pendant la semaine pour transmettre à l’autre ce que nous avions

commenté chaque enfant et avoir les informations complètes, quand il était nécessaire de parler

avec eux, sur des sujets spécifiques, certains plus complexes que d’autres.

Revenant au sujet, le début de la vie d’un père ou d’une mère

célibataire, c’est un peu plus compliqué que d’être conscient des enfants qui

ils vivent avec vous, il faut parler davantage avec eux, analyser leurs réactions,

comparez les notes avec votre ex-partenaire et essayez autant que possible d’être une étape

face aux situations qui peuvent survenir.

Mais surtout, il faut comprendre que votre enfant, chacun

l’un d’eux doit avoir un père et une mère, non seulement fiables mais aussi

aimé, respecté et de préférence même admirable. Pour cette raison, c’est

Il est essentiel que les différences entre les parents demeurent entre eux et non

passez par vos enfants.

Lorsque les deux parents auront une bonne image de leurs enfants, ce sera beaucoup plus facile pour eux., ne pas se sentir dépassés par les changements de leur vie et par les commentaires ou les situations auxquels ils sont confrontés dans leurs environnements respectifs.

Être parent célibataire nous oblige à rationaliser avant

réagir et réagir d’une manière qui ne soit pas discutable de la part de l’enfant,

se sentir affecté par le divorce ou la séparation de vos parents. Cela s’avère

beaucoup plus difficile, lorsque la rupture du couple nous a mis en colère ou

ressentiment de l’autre, ce qui est d’ailleurs le plus courant dans ces cas. C’est pourquoi il a commenté, qu’avant de réagir,

nous devons très bien analyser notre réaction, car quelle que soit la raison

divorce, la responsabilité des deux parents reste le guide du

les enfants, pas nécessairement les dorloter ou les gronder.

De nombreux parents seuls se sentent coupables de la séparation et

Ils ont tendance à devenir obsédés par le «pardon» de leurs enfants et sont distraits

la fonction des guides de tomber dans des attitudes plus typiques d’un ami et voici

où la relation est compliquée. D’autant plus quand les enfants ne sont vus que pendant deux jours

toutes les deux semaines.

Les enfants, quel que soit leur âge, apprennent également à connaître leurs parents, à savoir sur quel pied chacun boit et comment profiter de cette faiblesse. C’est pourquoi il est très important que nous définissions que rompre avec votre partenaire, quelle qu’en soit la raison, n’est pas une rupture avec vos enfants. C’est une chose d’être un bon ou un mauvais partenaire (qui devrait être analysé en détail ce que c’est d’être un bon ou un mauvais partenaire) et en est une autre d’être un bon ou un mauvais parent. La séparation d’un couple n’est donc qu’une question de 2, même les enfants ne sont pas impliqués, même s’il est très probable qu’ils seront affectés.

Dès que l’on comprend que « ayant échoué » le couple, cela ne nous dispense pas d’être le guide sur le chemin de nos enfants, cela ne nous permettra pas de faire notre travail, même après la dissolution du couple.

