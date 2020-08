Louez le

un meilleur capital humain est devenu une tâche très importante pour tout

organisation. Savoir qui est la personne qui travaillera pour vous, c’est l’étape

principal d’une bonne relation de travail.

Sans aucun doute, les ressources humaines sont le facteur le plus important

important au sein de toute organisation commerciale, sociale et lucrative, non

lucrative, etc. Sans le peuple, le

emploi. Il n’y aurait personne qui donnerait aux visiteurs accès aux bureaux, qui

était au courant des circuits de sécurité du bâtiment, qui était

s’occuper de l’entretien, parmi de nombreuses autres activités importantes. le

Les gens occupent la place de choix au sein d’une entreprise.

Cependant, le processus d’embauche de capital humain

est plus complexe que l’achat de matériel comme des ordinateurs ou

photocopieurs, pour la simple raison que le capital humain est que, humain,

les besoins deviennent donc plus grands et plus compliqués à satisfaire.

Processus de passation de marchés internes

Chaque entreprise a des procédures d’embauche différentes

leurs travailleurs, il y en a qui font des examens médicaux, d’autres qui

préfèrent donner de l’importance à la connaissance de la personne plutôt qu’à son

situation sanitaire. Sur le marché, certaines organisations ont un

stade d’embauche tandis que dans d’autres, il peut aller jusqu’à quatre ou cinq et

prendre un an pour répondre à un candidat.

Dans tous les cas, toutes les entreprises légalement

enregistré devant la loi doit respecter au moins les prestations de base

au travailleur qui au Mexique sont: Sécurité sociale, 15 jours de bonus, 6 jours

de repos par année travaillée, prime de vacances, prime de dimanche, paiement des charges,

congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption,

lactation, prime d’ancienneté, règlement de travail et liquidation.

Et mon entreprise … Qui la protège?

Plus que des systèmes de protection, vous dans votre position de

Avant la loi, un employeur ne peut pas embaucher une personne s’il ne respecte pas les

exigences minimales pour l’octroi d’une prestation, par exemple: si une personne

compte auprès de la sécurité sociale ISSSTE, vous ne pourrez pas vous inscrire à un service

de santé de l’IMSS.

En cas de non-respect des exigences contractuelles

vous pouvez rejeter une candidature ou annuler un contrat déjà signé entre

parties.

Comment connaître l’histoire de mon travailleur?

Grandes entreprises commerciales et aussi

gouvernements, ont des départements des ressources humaines qui ont

tâche de recherche et de création d’un dossier complet des personnes qui vont

embaucher, afin d’éviter les échecs dans le processus de recrutement.

Cependant, certaines micro ou moyennes entreprises n’ont pas

ces départements étant les mêmes propriétaires, investisseurs ou autres; Les

qui mènent ce processus. Si tel est votre cas, vous n’avez peut-être pas

savoir où trouver des informations sur votre travailleur, mais

ne vous inquiétez pas, chez Bill, nous avons créé un outil parfait pour vous aider

savoir embaucher du personnel pour votre entreprise ayant les histoires

nécessaire pour la prise de décision.

Informations rapides et fiables

En accédant simplement à notre site Web, vous pouvez avoir

informations de crédit, juridiques et d’assurance; nécessaire pour tout savoir

les antécédents juridiques de la personne à embaucher.

Il ne vous reste plus qu’à saisir le lien suivant: (https://www.alertasbil.com.mx/busquedas/), aller dans l’onglet « Services », consulter l’ensemble de notre offre puis contacter un agent pour qu’il vous donne pour connaître le prix actuel du service et comment poursuivre la location.

Notre histoire de l’information commence en 1996,

afin que vous puissiez trouver des informations sans problème auprès des personnes qui

ils ont commencé leur vie professionnelle à partir de cette date.

Chez AlertasBil, nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux.

